Від роботи Державної служби статистики залежить функціонування економіки країни. Вона, крім іншого, займається й розрахунком споживчих цін на усі види товарів.

Як Держстат розраховує дані щодо споживчих цін?

Голова Державної служби статистики України Арсен Макарчук в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, чому дані Держстату та аналітичних центрів щодо оцінки інфляції можуть відрізнятися. Це питання, на його думку, не є унікальним лише для України.

За його словами, торік щодо цього була велика дискусія в наукових колах Канади, коли один вчений провів власні дослідження і поставив під сумнів дані, які були опубліковані Канадським статистичним управлінням. Однак, голова служби стверджує, що у цій ситуації є питання в суб'єктивності інфляції як такій.

Арсен Макарчук Голова Державної служби статистики України Чому наші дані відрізняються? Дані Державної служби статистики щодо індексу споживчих цін розраховуються відповідно до методології, яка є науково обгрунтованою єдиною для Євростату. Більше того, вона перевірена і підтверджена Євростатом і Міжнародним валютним фондом.

Арсен Макарчук говорить, що коли його служба збирає дані про ціни, то, по-перше, це робиться з усіх регіонів країни, у тому числі з невеликих населених пунктів: "Зрозуміло, що в невеликих населених пунктах ціни можуть суттєво відрізнятися від, наприклад, київських цін".

Друга частина, за словами фахівця – це те, що вони збирають ціни на певні продукти так званого споживчого набору, кожен з яких має свою вагу, розраховуючи на яку вони виходять до певної узагальненої цифри. Дуже часто ця вага не є рівномірною, тому що служба оцінює реальні обсяги споживання тих чи інших продуктів.

І якщо ціни, наприклад, на певні споживчі продукти, скажімо, на м'ясо, ростуть більш очевидно, то разом з тим, ми враховуємо ціни, наприклад, ще й на комунальні тарифи. А ціни на електроенергію чи на газ можуть не рости роками, тому що це адміністративно регульовані тарифи,

– зазначає Арсен Макарчук.

Які альтернативні методики розрахунку існують?

Натомість альтернативні методики, за його словами, відрізняються в цих двох ключових параметрах.

Тобто, по-перше, вони не оперують всім географічним охопленням, а беруть ціни, наприклад, з найближчого супермаркету, поблизу якого проживає той чи інший дослідник,

– говорить спеціаліст.

Відтак, зазначає Макарчук, якщо ви йдете в один конкретний магазин і виписуєте тільки певну групу товарів, то по певним групам товарів ситуація може відрізнятися. По-друге, в такому споживчому наборі не враховуються всі елементи, які враховує Держстат, зокрема ті, які менше коливаються в ціні у зв'язку з певними причинами, як-от адміністративно регульовані тарифи.

Виходить, що якщо ви візьмете 3 – 5 ключових продуктів, то щодо них інфляція буде суттєво відрізнятися. І так званий борщовий набір чи Індекс Біг-Мака – це чудові показники, що підтверджують цю тезу,

– наголошує голова Держстату.

За його словами, річ у тім, що ці показники оперують виключно продуктами, які є зрозумілими, невеликі обсягом і доступні з одного джерела. Але разом з тим, ви не споживаєте виключно борщ чи виключно Біг-Мак. Вам для розуміння інфляції треба також враховувати ціни на бензин чи вартість оренди житла.

Чи враховується під час збору статистичних даних ціни на імпортну продукцію?

Під час розрахунків Держстат обов'язково враховує ще й вартість імпортної продукції у магазинах, але у випадках, коли мова йде про споживчі ціни. Таким чином, Держстат не робить різниці між продукцією вітчизняного виробництва і закордонною.

Крім того, деякі позиції в Україні можуть не вироблятися взагалі або вироблятися у вкрай обмеженій кількості,

– говорить Арсен Макарчук.

Важливо! Однак у випадках окремих статистичних спостережень, за його словами, важливо враховувати лише те, що вироблено в країні.

