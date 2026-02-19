В Україні почали рости ціни на картоплю: скільки коштує кілограм у супермаркеті

На внутрішньому ринку України цього тижня зафіксовано зростання цін на картоплю на тлі зменшення пропозиції якісної продукції. Виробники повідомляють про поступове вичерпання запасів, що підтримує підвищений попит з боку гуртовиків.

Чому ціни на картоплю почали рости?

З початку тижня на українському ринку спостерігається тенденція до подорожчання картоплі, повідомляють аналітики EastFruit. За словами виробників, ключовим фактором є поступове скорочення запасів якісної продукції у сховищах.

Наразі фермери пропонують картоплю за цінами 7 – 14 гривень за кілограм залежно від якості, сорту та обсягів партій, що в середньому на 17 відсотків вище, ніж тижнем раніше. Експерти пояснюють зростання інтересу до закупівель загальним зменшенням пропозиції в господарствах. Частина виробників, які не мають можливостей для тривалого зберігання, реалізували основні обсяги ще до новорічних свят.

У другій половині маркетингового сезону не виключаються й значні постачання імпортної картоплі на український ринок – це традиційна практика навіть попри високі показники внутрішнього виробництва, про які повідомляє Державна служба статистики України.

Зверніть увагу! Додаткову підтримку цінам забезпечує активний попит з боку гуртових компаній, які дедалі частіше стикаються з нестачею якісної продукції у виробників. Фермери пов'язують проблеми з якістю з несприятливою погодою під час збирання врожаю 2025 року – тривалі дощі погіршили як товарний вигляд, так і здатність картоплі до зберігання.

Водночас нинішні ціни залишаються в середньому на 56 відсотків нижчими, ніж за аналогічний період минулого року. Так, за даними "Мінфіну", наразі у супермаркетах встановилися такі ціни на картоплю:

Auchan 12,62 гривні за кілограм;

12,62 гривні за кілограм; Megamarket 18,57 гривні за кілограм;

18,57 гривні за кілограм; VARUS 15,50 гривні за кілограм;

15,50 гривні за кілограм; АТБ 14,29 гривні за кілограм;

14,29 гривні за кілограм; Сільпо 14 гривень за кілограм.

