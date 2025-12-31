Ціни на продовольчу пшеницю в Україні поступово падають
- Ціни на продовольчу пшеницю в Україні знизились на 200 – 400 гривень за тонну з початку грудня.
- Падіння цін зумовлене слабким попитом та зниженням експортних цін, а також стабілізаційними вимкненнями світла.
З початку грудня на українському ринку продовольчої пшениці фіксується стійке зниження цін під тиском слабкого попиту. Станом на 30 грудня пшениця 2 – 3 класу подешевшала на 200 – 400 гривень за тонну.
Чому вартість пшениці падає?
З початку грудня в Україні спостерігається знижувальна цінова динаміка на ринку продовольчої пшениці, повідомляє 24 Канал із посиланням на "АПК-Інформ".
Відповідна динаміка на експортному ринку, зниження попиту з боку переробних підприємств через постійні стабілізаційні вимкнення світла та стриманий попит трейдерів продовжують чинити тиск на ціни.
Зверніть увагу! Так, з початку грудня ціни на пшеницю 2 і 3 класу знизились на 200 – 400 гривень за тонну і станом на 30 грудня фіксуються найчастіше в межах 9 600 – 10 600 гривень за тонну і 9 300 – 10 300 гривень за тонну СРТ.
Ціни на соняшник в Україні обвалилися до сезонного мінімуму
Ціни на соняшник в Україні впали більш ніж на 1000 гривень за тонну, опустившись до 26000 – 27600 гривень за тонну СРТ.
Падіння цін спричинене атаками на порти, проблемами зі зберіганням олії, та зниженням торгівельної активності.