Основні продукти харчування таки здорожчають: що буде з цінами у лютому

У лютому ціни в Україні можуть змінитися під впливом численних факторів. Очікується, що найбільші зміни відбудуться у вартості продуктів харчування. Яких саме, читайте далі.

Який основний продукт продовжить дорожчати

Науковиця Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна розповіла 24 Каналу, що у лютому буде спостерігатися здорожчання продуктів з дешевшого сегмента, зокрема хліб може подорожчати на 3-5%.

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Світлана Черемісіна Вчена Інституту аграрної економіки Сировинні складові для хлібопекарської галузі продовжують дорожчати. Протягом грудня та січня ціна борошна зросла на 3,7% і склала 19,93 гривні за кілограм, соняшникова олія подорожчала на 6,0%, до 72,73 гривні за кілограм. Ціна цукру залишилась відносно стабільною: здорожчання становило лише 0,1%, до 33,16 гривні за кілограм.

За даними Державного комітету статистики України, з грудня 2024 року по січень 2025 року ціни на хліб зросли:

пшеничний з борошна вищого ґатунку – на 1,8% до 51,91 гривні за кілограм;

– на 1,8% до 51,91 гривні за кілограм; пшеничний з борошна першого ґатунку – на 3,0% до 42,52 гривні за кілограм;

– на 3,0% до 42,52 гривні за кілограм; житній – на 3,0% до 45,12 гривні за кілограм;

– на 3,0% до 45,12 гривні за кілограм; батон – на 3,1% до 27,78 гривні за пʼятсот грам.

Якими будуть ціни на крупи

Ціни на крупи, ймовірно, теж будуть продовжувати зростати. Ціни на крупи різних видів можуть збільшитися на 5 – 7%, розповіла Світлана Черемісіна.

Ситуація погіршується складною ситуацією з енергопостачанням, здорожчання мпалива та підняттям податків,

– повідомила Світлана Черемісіна.

Лише за період грудень 2024 року – січень 2025 року:

ціна гречки зросла на 5,4 %, до 35,19 гривні за кілограм;

зросла на 5,4 %, до 35,19 гривні за кілограм; пшеничні крупи подорожчали на 5,0 %, до 20,18 гривні за кілограм;

подорожчали на 5,0 %, до 20,18 гривні за кілограм; ячні крупи – на 4,7 % (з 19,01 до 19,90 гривні за кілограм);

– на 4,7 % (з 19,01 до 19,90 гривні за кілограм); манні крупи – на 4,6 % (з 25,15 до 26,31 гривні за кілограм);

– на 4,6 % (з 25,15 до 26,31 гривні за кілограм); рис – на 0,8 %, до 56,11 гривні за кілограм.

– на 0,8 %, до 56,11 гривні за кілограм. пшоно подорожчало на 6 копійок (+0,2 %) – до 25,41 гривні за кілограм.

Здорожчання овочів не оминути

Науковиця Інституту аграрної економіки Інна Сало в коментарі 24 Каналу зазначила, що в лютому слід очікувати незначне здорожчання овочів – до 5%:

Через проблеми зберігання ціни на капусту білокачанну можуть зрости до 50 гривень за кілограм, а на моркву – до 37 гривень за кілограм.

можуть зрости до 50 гривень за кілограм, а на моркву – до 37 гривень за кілограм. Ціна на цибулю , ймовірно, залишиться на рівні 18 гривень за кілограм.

, ймовірно, залишиться на рівні 18 гривень за кілограм. Ціна на картоплю може зрости на 3,7% порівняно з січнем, досягнувши 36 гривень за кілограм.

Інна Сало Науковиця Інституту аграрної економіки На динаміку цін на овочеві істотно впливають чинники: оперативність і обсяги постачання, вартість зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, ціни на пальне.

Чи зросте вартість мʼяса

Науковиця Інституту аграрної економіки Наталія Копитець повідомила в коментарі 24 Каналу, що ціни на мʼясо у лютому не зростуть, втім завжди є ризик різких змін цін.

Наталія Копитець Науковиця Інституту аграрної економіки Станом на 28 січня 2025 року, порівняно з 28 січня 2024 року, у продуктових супермаркетах роздрібні ціни на основні види м’яса – яловичину, свинину та курятину – зросли в межах від 0,8% до 16,9%.

Зокрема, ціни на такі продукти становили:

Яловичина ребра – 175,45 гривні за кілограм (+9,0%)

– 175,45 гривні за кілограм (+9,0%) Яловичина гуляш – 303,98 гривні за кілограм (+13,6%);

– 303,98 гривні за кілограм (+13,6%); Свинина грудинка – 177,30 гривні за кілограм (+4,6%);

– 177,30 гривні за кілограм (+4,6%); Свинина підчеревина – 181,50 гривні за кілограм (+5,7%);

– 181,50 гривні за кілограм (+5,7%); Свинина лопатка – 191,40 гривні за кілограм (+13,7%);

– 191,40 гривні за кілограм (+13,7%); Свинина ошийок – 265,55 гривні за кілограм (+16,9%);

– 265,55 гривні за кілограм (+16,9%); Куряча тушка – 85,60 гривні за кілограм (+0,8%);

– 85,60 гривні за кілограм (+0,8%); Куряче філе – 178,63 гривні за кілограм (+10,8%);

– 178,63 гривні за кілограм (+10,8%); Курячі стегна – 121,50 гривні за кілограм (+14,1%);

– 121,50 гривні за кілограм (+14,1%); Сало солоне – 253,84 гривні за кілограм (+4,5%).

Винятком стали курячі гомілки, які за рік подешевшали на 10%, а також сало домашнє (-9,2%) та свинина ребра (-3,7%).