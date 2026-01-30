Ціни на соняшник в Україні пішли вниз: переробники зменшують закупівлі

В Україні фіксують поступове зниження цін на соняшник після періоду високих котирувань. Аналітики пов'язують цю тенденцію зі стриманою закупівельною активністю переробних підприємств.

Незабаром очікується зниження цін на соняшник

На українському ринку соняшнику спостерігається поступове здешевлення сировини, яка ще нещодавно утримувала високі цінові рівні, повідомляють в аналітичному департаменті сільськогосподарського кооперативу ПУСК, створеного в межах Всеукраїнської аграрної ради. Переробні заводи обережніше підходять до закупівель, що вже позначається на динаміці цін.

За оцінками аналітиків, значна пропозиція соняшнику дозволила переробникам закрити близько 60–70 відсотків потреб на лютий. Водночас їхня закупівельна активність поступово знижується, а готовність платити премії понад індикативні ціни фактично зникла. Якщо на початку минулого тижня учасники ринку ще були готові торгуватися та пропонувати надбавки, то нині вже з’являються перші спроби тиску на ціни.

У короткостроковій перспективі експерти очікують подальшої корекції котирувань. У пікові періоди соняшник з олійністю 48 відсотків продавався на рівні 29 500 – 29 700 гривень за тонну для невеликих партій. Наразі ж ціни переважно перебувають у діапазоні 28 800 – 29 000 гривень за тонну, а подальше зниження може становити 500 – 700 гривень за тонну.

Зверніть увагу! Водночас аналітики не бачать передумов для різкого обвалу ринку. Пропозиція соняшнику залишається обмеженою, що формує відносно стійку цінову базу. За відсутності суттєвих негативних чинників у лютому – березні ринок може знову спробувати протестувати рівні 29 500 – 30 000 гривень за тонну.

