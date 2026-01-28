Ціни на соняшник в Україні злетіли до сезонного максимуму: що цьому сприяло

В Україні зафіксовано найвище за сезон 2025 – 2026 років зростання закупівельних цін на соняшник. Основними чинниками стали подорожчання соняшникової олії на світових ринках і різке ослаблення гривні до долара Сполучених Штатів Америки.

Що сприяло зростанню цін на соняшник?

В Україні спостерігається стрімке підвищення закупівельних цін на соняшник, яке стало максимальним у поточному сезоні 2025 – 2026 років, повідомляє Grain Trade. Імпульс ринку надали зростання вартості соняшникової олії у світі та підвищення курсу долара Сполучених Штатів Америки щодо гривні на міжбанківському валютному ринку.

Обмежені обсяги пропозиції української соняшникової олії на експорт спричинили подальше зростання котирувань російської продукції. За тиждень ціни на російську соняшникову олію підвищилися на 20 – 30 доларів Сполучених Штатів Америки за тонну – до 1270 – 1280 доларів Сполучених Штатів Америки за тонну на умовах франко-борт, Чорне море.

На цьому тлі зросли й ціни попиту з боку Індії: вартість поставок із доставкою до Мумбаї підвищилася до 1390 – 1400 доларів Сполучених Штатів Америки за тонну на умовах вартість, страхування і фрахт, що також на 20 – 30 доларів Сполучених Штатів Америки більше, ніж тижнем раніше.

В Україні експортні ціни попиту на соняшникову олію за останній тиждень зросли на 20 – 30 доларів Сполучених Штатів Америки за тонну – до 1270–1280 доларів Сполучених Штатів Америки з доставкою до портів. Загалом від початку року зростання становить уже 50 – 60 доларів Сполучених Штатів Америки за тонну.

На цьому фоні закупівельні ціни на соняшник за тиждень підвищилися на 1000 – 1500 гривень за тонну – до 29 000 – 30 000 гривень за тонну, або 590 – 610 доларів Сполучених Штатів Америки без податку на додану вартість (за олійності 50 відсотків) з доставкою на переробні заводи. В окремих угодах ціни перевищували 30 500 гривень за тонну.

Який фактор додатково підштовхує ціни?

Додатковим чинником подорожчання стало ослаблення гривні: протягом тижня курс долара Сполучених Штатів Америки на міжбанку сягав 43,56 – 43,59 гривні, а ціни на соняшникову олію доходили до 1300 доларів Сполучених Штатів Америки за тонну. Це дозволило переробникам вигідно реалізувати продукцію та оперативно підвищити закупівельні ціни на сировину.

Водночас попит на соняшник залишається обмеженим у часі. Частина переробних підприємств, зокрема на півдні України, поки не планує запуск виробництва через постійні обстріли та проблеми з електропостачанням, тому аналітики радять аграріям скористатися поточною хвилею зростання цін.

