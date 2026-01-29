Дефіцит пропозиції підштовхнув ринок: ціни на сою в Україні різко зросли

Внутрішній ринок сої в Україні демонструє стрімке подорожчання на тлі обмеженої пропозиції від аграріїв. Додатковим фактором став перехід частини переробників із дорогого соняшнику на сою.

Чому соя здорожчала на внутрішньому ринку?

В Україні внутрішні ціни на сою різко зросли через низьку активність продажів з боку виробників і відмову окремих переробників від закупівель соняшнику, який суттєво подорожчав останнім часом повідомляє Grain Trade. За тиждень переробники підвищили закупівельні ціни на сою з генетично модифікованими організмами на 1000 – 1200 гривень за тонну – до 18 600 – 19 700 гривень за тонну з доставкою на завод.

Водночас експортні ціни на сою з генетично модифікованими організмами з поставкою до чорноморських портів залишилися майже без змін – на рівні 420 – 425 доларів США за тонну, або 18 600 – 19 000 гривень за тонну.

Ціни на сою без генетично модифікованих організмів у внутрішніх закупівлях переробників утримувалися на рівні близько 19 500 гривень за тонну, тоді як експортні котирування в портах зросли до 435 – 440 доларів США за тонну, або 19 000 – 19 400 гривень за тонну.

Морози та снігопади суттєво ускладнили логістику, через що переробники змушені підвищувати ціни, аби забезпечити себе сировиною для виробництва шроту, зокрема для кормових потреб і експортних поставок.

У період з 1 по 24 січня Україна експортувала понад 168 тисяч тонн сої. Основними напрямками стали Туреччина – понад 85 тисяч тонн, Нідерланди – 27 тисяч тонн та Німеччина – 17 тисяч тонн. Водночас трейдери зазначають, що експортний попит залишається стриманим, особливо на традиційному для України єгипетському ринку.

За даними Європейської комісії, з 1 липня по 23 січня Європейський Союз скоротив імпорт сої до 7,06 мільйона тонн проти 8,15 мільйона тонн роком раніше, попри активні поставки дешевої бразильської продукції. Тиск на ринок також чинять низькі ціни на ріпаковий і соєвий шрот.

Які ціни на сою у світі?

На світових біржах березневі ф'ючерси на сою в Чикаго за тиждень додали 1,3 відсотка і сягнули 392 доларів США за тонну, однак загалом залишаються на рівні попереднього місяця через очікування зниження темпів експорту.

Китай виконав заявлені плани щодо закупівлі 12 мільйонів тонн сої зі Сполучених Штатів Америки до державних резервів і водночас розпочав активні закупівлі нового врожаю з Бразилії. У 2025/26 маркетинговому році експорт сої зі Сполучених Штатів Америки вже досяг 20,7 мільйона тонн, що на 37 відсотків більше, ніж торік, і становить майже половину прогнозованого обсягу на весь сезон.

У Бразилії станом на 22 січня обмолочено 4,9 відсотка площ сої, що перевищує торішні темпи. Завдяки рекордним посівним площам і доброму стану посівів виробництво сої у 2025/26 маркетинговому році прогнозується на рівні 176–182 мільйони тонн.

Внутрішній ринок сої в Україні пожвавлюється, однак експорт стримує конкуренція