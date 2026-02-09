Тепличні огірки в Україні знову дорожчають: ціни за тиждень зросли на 12%
- Ціни на тепличні огірки в Україні зросли на 12% за тиждень через активний попит і обмежену пропозицію.
- Середні ціни в супермаркетах України коливаються від 179,89 до 218,80 гривень за кілограм.
В Україні фіксують чергове зростання цін на тепличні огірки через активний попит і обмежену пропозицію. Аналітики попереджають, що подорожчання може тривати щонайменше до кінця лютого.
Вартість огірків знову почала рости
В Україні знову підвищуються ціни на тепличні огірки, повідомляють аналітики EastFruit. Учасники ринку пов'язують цю тенденцію з пожвавленням попиту на тлі дефіциту продукції, адже обсяги вибірок в українських тепличних комбінатах наразі залишаються мінімальними.
Читайте також Морози стримують продажі кукурудзи: ціни в українських портах зросли
Водночас у другій половині тижня помітно активізувалися гуртові компанії. Станом на сьогодні тепличні огірки реалізують за цінами 135 – 165 гривень за кілограм, що в середньому на 12% дорожче, ніж тижнем раніше.
Імпортери прогнозують подальше зростання цін у цьому сегменті щонайменше до кінця лютого. Основна причина – відсутність конкуренції з боку вітчизняної продукції, оскільки сезон продажів у більшості українських тепличних комбінатів ще не стартував.
Скільки огірки коштують у супермаркеті?
За даними ринку, нині тепличні огірки в Україні коштують у середньому на 54% дорожче, ніж на початку лютого 2025 року. Ціни у магазинах України:
- Auchan 179,90 гривні за кілограм;
- Metro 196,56 гривні за кілограм;
- Megamarket 218,80 гривні за кілограм;
- АТБ 179,89 гривні за кілограм.
Тепличні помідори в Україні знову здорожчали: що штовхає ціни угору?
Зростання цін на тепличні помідори в Україні спричинено скороченням імпорту з Туреччини та стабільним попитом.
Гуртові ціни на тепличні помідори зросли на 15% за останній тиждень, досягнувши 110 – 130 гривень за кілограм.