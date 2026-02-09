Тепличні огірки в Україні знову дорожчають: ціни за тиждень зросли на 12%

В Україні фіксують чергове зростання цін на тепличні огірки через активний попит і обмежену пропозицію. Аналітики попереджають, що подорожчання може тривати щонайменше до кінця лютого.

Вартість огірків знову почала рости

В Україні знову підвищуються ціни на тепличні огірки, повідомляють аналітики EastFruit. Учасники ринку пов'язують цю тенденцію з пожвавленням попиту на тлі дефіциту продукції, адже обсяги вибірок в українських тепличних комбінатах наразі залишаються мінімальними.

Читайте також Морози стримують продажі кукурудзи: ціни в українських портах зросли

Водночас у другій половині тижня помітно активізувалися гуртові компанії. Станом на сьогодні тепличні огірки реалізують за цінами 135 – 165 гривень за кілограм, що в середньому на 12% дорожче, ніж тижнем раніше.

Імпортери прогнозують подальше зростання цін у цьому сегменті щонайменше до кінця лютого. Основна причина – відсутність конкуренції з боку вітчизняної продукції, оскільки сезон продажів у більшості українських тепличних комбінатів ще не стартував.

Скільки огірки коштують у супермаркеті?

За даними ринку, нині тепличні огірки в Україні коштують у середньому на 54% дорожче, ніж на початку лютого 2025 року. Ціни у магазинах України:

Auchan 179,90 гривні за кілограм;

Metro 196,56 гривні за кілограм;

Megamarket 218,80 гривні за кілограм;

АТБ 179,89 гривні за кілограм.

Тепличні помідори в Україні знову здорожчали: що штовхає ціни угору?