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Агро 24 Ціни на продукти Ціни на вершкове масло у світі зросли до рекордних значень
7 липня, 22:00
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Ціни на вершкове масло у світі зросли до рекордних значень

Василь Розтрьопа
Основні тези
  • Ціни на вершкове масло у світі у червні 2025 року досягли рекордного рівня, індекс ФАО зріс до 225 пунктів.
  • Основними причинами зростання цін є обмеження пропозиції в Океанії та ЄС, активний імпортний попит з Азії, скорочення виробництва в Новій Зеландії, зниження поголів'я корів у ЄС, а також зменшення виробництва масла у США.

Вартість молочних продуктів зростає не лише в Україні. Світові ціни на вершкове масло у червні 2025 року сягнули історичного рекорду.

Масло рекордно здорожчало у світі

Статистичні дані вказують, що індекс цін на молочну продукцію ФАО у червні склав 154,4 пункту, що на 0,5% більше, ніж у травні, і на 20,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє 24 Канал із посиланням на щомісячний огляд Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

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Найбільше зростання показав індекс цін на вершкове масло – на 2,8% до 225 пунктів, що є новим рекордом. Основними чинниками зростання цін на масло стали:

  • обмежена пропозиція в Океанії та Європейському Союзі;
  • активний імпортний попит з боку країн Азії, зокрема Близького Сходу;
  • сезонне скорочення виробництва в Новій Зеландії;
  • зменшення поголів'я корів у ЄС через екологічні обмеження;
  • у деяких західних регіонах ЄС – наслідки спалаху вірусу блутангу наприкінці 2024 року;
  • у США – зниження обсягів виробництва масла та зменшення запасів у порівнянні з минулим роком.

Важливо! Крім того, ціни на сир зростали третій місяць поспіль – на тлі стабільного попиту з боку роздрібної торгівлі та закладів громадського харчування у Східній Азії. Водночас ціни на сухе знежирене молоко знизилися на 0,6%, а ціни на сухе цільне молоко впали на 2,3% через слабкий попит і надлишкову глобальну пропозицію.