У Європі прогнозують різкий стрибок цін на яблука через весняні морози

Весняні заморозки у Східній Європі можуть суттєво скоротити врожай яблук та інших фруктів. Найбільше постраждала Польща, яка є ключовим виробником яблук у Європейському Союзі.

Морози вдарили по садах Польщі та сусідніх країн

У Європі зростає занепокоєння через можливе різке скорочення врожаю яблук після весняних нічних заморозків, повідомляє Fresh Plaza. За словами трейдера компанії Bel'Export Тоні Дерваеля, у Польщі втрати можуть становити від 30% до 50%.

Польща щороку виробляє близько 4 – 5 мільйонів тонн яблук і є найбільшим виробником у Європейському Союзі. Водночас серйозних збитків зазнали також Україна, Молдова та Білорусь, які разом вирощують понад 2 мільйони тонн яблук.

Постраждали не лише яблуневі сади. Через пізні морози значних втрат зазнали ягідні культури та сливи. Експерти також перевіряють, чи не пошкодили дерева сильні зимові морози, коли температура опускалася нижче мінус 20 градусів.

У Європі прогнозують дефіцит яблук та зростання цін

Експерти очікують, що через втрати врожаю європейське виробництво яблук може скоротитися щонайменше на 2 мільйони тонн. Це може опустити загальний обсяг виробництва нижче рівня споживання, який оцінюють у 10 мільйонів тонн.

Аналітики нагадують, що схожа ситуація вже була у 1991 році, коли дефіцит близько 2 мільйонів тонн спричинив подвоєння цін на яблука, включно із залишками попереднього врожаю.

Наразі на ринку ще зберігаються великі запаси яблук минулого сезону, що стримує ціни. Однак можливе скорочення врожаю у Східній Європі може частково стабілізувати ситуацію для виробників.

Також очікуються зміни в експортних потоках. Країни Східної Європи традиційно постачали яблука на ринок Росії, і у разі падіння виробництва іншим державам доведеться компенсувати цей дефіцит.

Які наразі ціни на яблука в українських магазинах?

Зараз, згідно з даними "Мінфіну", в українських супермаркетах встановилася така вартість яблук:

Metro 42 гривні за кілограм;

Novus 39,99 гривні за кілограм;

АТБ 39,90 гривні за кілограм;

Auchan 38,90 гривні за кілограм;

Сільпо 40 гривень за кілограм.

Виробники яблук працюють навмання: ринок не знає реальних запасів

Українські виробники яблук теж зіштовхнулися зі значними труднощами, однак вони пов'язані з дещо іншими чинниками, ніж у польських фермерів.

Український ринок яблук стикається з невизначеністю через відсутність точної інформації про запаси.

Через це виробникам і трейдерам складно прогнозувати подальшу динаміку цін та планувати продажі.

У результаті частина господарств намагається швидко реалізувати продукцію, побоюючись падіння цін, тоді як інші навпаки відкладають продажі до завершення сезону в надії отримати вищу вартість.