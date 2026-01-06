Як знайти вільну земельну ділянку в Україні: детальне пояснення

Отримання земельної ділянки певного призначення для власного використання наразі є правом кожного громадянина України. Однак, щоб скористатися цією можливістю, необхідно знати деталі процедури отримання землі.

Як шукати земельну ділянку?

Юрист Максим Боярчуков розповів у коментарі 24 Каналу, що в Україні не існує ресурсу чи сервісу, який має функціонал щодо надання інформації про вільні земельні ділянки в автоматичному режимі. Тому, за його словами, актуальним залишається пошук такої інформації "вручну".

Найпершим ресурсом, що стане у пригоді при пошуку вільної земельної ділянки, за словами юриста, є Публічна кадастрова карта.

Максим Боярчуков керуючий партнер юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери" Публічна кадастрова карта є складовою технологічного та програмного забезпечення Державного земельного кадастру за допомогою якого забезпечується інформаційна взаємодія між земельним кадастром та іншими інформаційними системами. Попросту кажучи це веб-портал на якому публікуються відомості про землі, розташовані в межах державного кордону України, але і в цьому ресурсі пошук доведеться здійснювати власними силами.

Алгоритм дій для пошуку вільної земельної ділянки у Публічній кадастровій карті наступний:

Спочатку необхідно обрати область та територію населеного пункту , де особа бажає знайти вільну земельну ділянку, при цьому, так як пошук все ж таки буде здійснюватись в "ручному режимі", варто врахувати, що чим меншою буде обрана територія пошуку тим більший буде масштаб відображення карти на моніторі, що полегшить процес пошуку.

, де особа бажає знайти вільну земельну ділянку, при цьому, так як пошук все ж таки буде здійснюватись в "ручному режимі", варто врахувати, що чим меншою буде обрана територія пошуку тим більший буде масштаб відображення карти на моніторі, що полегшить процес пошуку. Скористатись інструментом фільтри та у розділі "Шари кадастру" увімкнути фільтр "Розпорядження сільськогосподарськими землями" це дозволить дізнатись інформацію про земельні ділянки, щодо яких вже ведеться робота про надання їх у приватну власність, але процес надання ще триває.

це дозволить дізнатись інформацію про земельні ділянки, щодо яких вже ведеться робота про надання їх у приватну власність, але процес надання ще триває. У розділі "Аналітичні шари" увімкнути такі фільтри як: не зареєстровані території та умовна прибережна захисна смуга , це потрібно для того, щоб відслідкувати чи належить обрана територія до категорій земель щодо яких існують обмеження.

, це потрібно для того, щоб відслідкувати чи належить обрана територія до категорій земель щодо яких існують обмеження. Після включення фільтрів на публічній кадастровій карті відображатимуться земельні ділянки виділені кольором – що означатиме що вони не є вільними та території не виділені кольором, що означатиме що земельні ділянки на таких територіях є несформованими, а отже є вільними, саме серед таких територій необхідно здійснювати пошук .

. У випадку якщо певна територія вас зацікавила – доцільно, за допомогою інструменту "Площа", виділити її , що дозволить наочно побачити орієнтовне місцерозташування майбутньої земельної ділянки та мати уявлення про її приблизні розміри.

, що дозволить наочно побачити орієнтовне місцерозташування майбутньої земельної ділянки та мати уявлення про її приблизні розміри. З'ясувавши орієнтовне місцерозташування майбутньої земельної ділянки не зайвим буде співставлення його з даними Лісового та Природно заповідного кадастрів.

Серед переваг такого способу пошуку Максим Боярчуков називає те, що людина може це зробити самостійно, не виходячи з дому, серед недоліків - те що такий спосіб дозволяє здійснити орієнтовний пошук, так як деякі земельні ділянки можуть бути зайнятими, але відомості про це попросту не внесено у Земельний кадастр.

Як ще можна знайти вільну землю?

Іншим варіантом здійснення пошуку є направлення офіційних запитів до розпорядника такої інформації, зазвичай це місцевий орган з питань містобудування та архітектури, територіальний орган Держгеокадастру де, сплативши мито, є змога замовити графічні матеріали щодо розташування земельної ділянки та інформацію про наявність або відсутність у неї власника.

Такий варіант є більш надійним, його результат буде мати офіційний характер, але для його реалізації варто звернутись до адвоката за наданням професійної правової допомоги,

– зазначає юрист.

Максим Боярчуков зазначає, що це потрібно, оскільки отримання відповіді ризикує перетворитись у цілий квест починаючи від визначення належного розпорядника інформації та завершуючи процесом оскарження бездіяльності або негативного рішення розпорядника інформації.

