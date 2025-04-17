Обсяги продажів вина у світі впали найнижче з 1961 року

Майже на всіх ринки світу постійно падає виробництво і споживання вина. Сильний вплив на алкогольну індустрію має зміна поколінь та зміни у звичках споживання вина та інших видів алкоголю.

Споживання вина невпинно падає

Споживання вина у світі 2024 року впало до найнижчого рівня за понад 60 років, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Guardian. Представники індустрії занепокоєні щодо нових ризиків, пов'язаних із митами США.

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Видання пише, що за даними Міжнародної організації винограду і вина (OIV), продажі у 2024 році впали на 3,3% порівняно з попереднім роком і становили 214,2 мільйона гектолітрів. В організації зазначили, що це буде найнижчий показник продажів із 1961 року. Виробництво також перебуває на найнижчому рівні за більш ніж 60 років, упавши на 4,8% у 2024 році до 225,8 мільйона гектолітрів.

Важливо! Керівник статистичного відділу OIV Джорджіо Дельгроссо заявив, що винна індустрія потрапила в "ідеальний шторм", оскільки проблеми зі здоров'ям знижують споживання в багатьох країнах, а економічні чинники посилюють наявні проблеми.

За даними OIV, зараз споживач платить за пляшку вина на 30% більше, ніж у 2019 – 20 роках, а загальне споживання відтоді скоротилося на 12%. У США, які є найбільшим ринком вина, споживання впало на 5,8% до 33,3 мільйона гектолітрів.

Що впливає на занепад винної галузі

За словами Дельгроссо, мита Дональда Трампа можуть стати "ще однією бомбою" для винної індустрії. Продажі в Китаї залишаються нижчими за рівень, що існував до пандемії Covid-19.

У Європі, на яку припадає майже половина всіх продажів, споживання торік впало на 2,8%. У Франції, одному з ключових світових виробників, минулого року було випито на 3,6% менше вина. Іспанія і Португалія опинилися серед рідкісних ринків, де споживання зросло.

Зверніть увагу! За даними OIV, на виробництві позначилися екстремальні екологічні умови – опади вищі за середній рівень в одних регіонах і посухи в інших.

Італія посіла перше місце у світі з виробництва вина з обсягом 44 мільйона гектолітрів, тоді як обсяг виробництва у Франції впав на 23% до 36,1 мільйона гектолітрів, що є найнижчим показником із 1957 року. Італія також є найбільшим експортером вина, а торгівля збільшилася завдяки популярності ігристих вин, зокрема, просекко.

Іспанія виробила 31 мільйона гектолітрів, тоді як виробництво вина в США впало на 17,2% до 21,1 мільйона гектолітрів, через сильну спеку.