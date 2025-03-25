Експорт вин з ЄС до Росії впав: агресор ввів мита проти "недружніх країн"

У 2025 році Росія закупила в країнах ЄС 6500 тонн вина. Це близько половини від ого обсягу, який експортував ЄС в аналогічний період минулого року.

Росія відмовляється від європейського вина

У січні 2025 року Росія закупила у країнах Європейського Союзу лише 6 500 тонн вина, що вдвічі менше, ніж роком раніше, повідомляє 24 Канал із посиланням на Eurostat.

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На початку року ЄС експортував на російський ринок 6 500 тонн вина проти 13 300 тонн роком раніше. Вартість відвантаженого вина також зменшилася – майже на 40% – і склала 25,3 мільйона євро проти 41,2 мільйона в січні 2024 року. Найсильніше скоротилися постачання в Росію з Італії – у 2,9 раза, порівняно з минулим роком, до 2 300 тонн.

У чому причина падіння експорту з ЄС

У понад 2 рази скоротився експорт в країну з Німеччини – до 543 тонн, а також з Іспанії – до 438 тонн. Польща продала 683 тонни вина Росії, що в 1,8 раза менше рівня минулого року, а Португалія знизила відвантаження в 1,4 раза – до 713 тонн.

Зверніть увагу! Однак низка країн наростила продажі вина російським компаніям. Постачання з Франції зросли за рік більш ніж на 40% і склали за підсумками січня 119 тонн, а з Латвії – на 7,3%, до 191 тонни. Болгарія, яка в січні минулого року вино в Росію не експортувала, цього року поставила 27 тонн.

Країни Євросоюзу загалом у січні 2025 року зберегли постачання вина іншим країнам на рівні минулого року – 191 000 тонн. Скорочення експорту країнами ЄС вина до Росії пов'язане із російськими митами на вина з "недружніх країн".

У липні 2023 року митний збір зріс із 12,5% до 20% від вартості, але не менше ніж 1,5 долара за літр, а в серпні 2024-го – до 25%, але не менше ніж 2 долари за літр.