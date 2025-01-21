В Україні скоротилась переробка винограду на виноматеріали

Дані Держстату свідчать, що Україна у 2024 році переробила у виноматеріали 31 963 тонн винограду. Ці обсяги на 36,5% менше, ніж було перероблено 2023 року.

Переробка винограду скоротилась

Виробники виноматеріалів у 2024 році переробили 9771 тонну винограду, який власне виростили, повідомляє 24 Канал із посиланням на Agro Times. Також переробили 22 192 тонни придбаного винограду, що становило 30,6% і 69,4% відповідно.

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Найпопулярнішими сортами у переробників у аналізованому періоді були:

" Аліготе ", якого було перероблено 5220,3 тонни (16,3% у загальному обсязі переробленої сировини),

", якого було перероблено 5220,3 тонни (16,3% у загальному обсязі переробленої сировини), " Шардоне " – 4015,9 тонни (12,6%),

" – 4015,9 тонни (12,6%), " Каберне Совіньйон " – 2742 тонни (8,6%),

" – 2742 тонни (8,6%), " Ркацителі " – 2179,6 тонни (6,8%),

" – 2179,6 тонни (6,8%), " Мускат " – 1973,5 тонни (6,2%),

" – 1973,5 тонни (6,2%), " Рислінг " – 1792,6 тонни (5,6%),

" – 1792,6 тонни (5,6%), " Сапераві " – 1595,4 тонни (5%),

" – 1595,4 тонни (5%), " Піно " – 1415,1 тонни (4,4%),

" – 1415,1 тонни (4,4%), "Совіньон" і "Одеський чорний" – по 1080 тонни (3,4%) та інші.

Переробка винограду в сезоні-2024 скоротилася порівняно з 2023 роком у сортовому асортименті таким чином:

" Аліготе " – на 30%,

" – на 30%, " Шардоне " – на 10,5%,

" – на 10,5%, " Каберне Совіньйон " – на 49,2%,

" – на 49,2%, " Ркацителі " – 35,6%,

" – 35,6%, " Мускат " – 61,2%,

" – 61,2%, " Рислінг " – 17%,

" – 17%, " Сапераві " – 38,8%,

" – 38,8%, " Піно " – 50,9%,

" – 50,9%, "Совіньон" і "Одеський чорний" – 55,6% і 48% відповідно.

У результаті в сезоні 2024 року виробництво виноматеріалів скоротилося на 38,1%, до 2,391 мільйона дал виноматеріалів, проти 3,861 мільйона дал 2023 року.

Зверніть увагу! При цьому для виробництва столових вин було використано 1,618 мільйона дал виноматеріалів, або 67,7%, шампанського та ігристих вин – 608,8 тисячі дал (25,5%), коньяків – 91,1 тисячі дал (3,8%).