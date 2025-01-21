В Україні скоротилась переробка винограду на виноматеріали
- Україна у 2024 році переробила 31 963 тонн винограду на виноматеріали, що на 36,5% менше, ніж у 2023 році.
- Найпопулярнішими сортами винограду у 2024 році були "Аліготе", "Шардоне", "Каберне Совіньйон", "Ркацителі" та інші, але їхня переробка скоротилася.
Дані Держстату свідчать, що Україна у 2024 році переробила у виноматеріали 31 963 тонн винограду. Ці обсяги на 36,5% менше, ніж було перероблено 2023 року.
Переробка винограду скоротилась
Виробники виноматеріалів у 2024 році переробили 9771 тонну винограду, який власне виростили, повідомляє 24 Канал із посиланням на Agro Times. Також переробили 22 192 тонни придбаного винограду, що становило 30,6% і 69,4% відповідно.
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Найпопулярнішими сортами у переробників у аналізованому періоді були:
- "Аліготе", якого було перероблено 5220,3 тонни (16,3% у загальному обсязі переробленої сировини),
- "Шардоне" – 4015,9 тонни (12,6%),
- "Каберне Совіньйон" – 2742 тонни (8,6%),
- "Ркацителі" – 2179,6 тонни (6,8%),
- "Мускат" – 1973,5 тонни (6,2%),
- "Рислінг" – 1792,6 тонни (5,6%),
- "Сапераві" – 1595,4 тонни (5%),
- "Піно" – 1415,1 тонни (4,4%),
- "Совіньон" і "Одеський чорний" – по 1080 тонни (3,4%) та інші.
Переробка винограду в сезоні-2024 скоротилася порівняно з 2023 роком у сортовому асортименті таким чином:
- "Аліготе" – на 30%,
- "Шардоне" – на 10,5%,
- "Каберне Совіньйон" – на 49,2%,
- "Ркацителі" – 35,6%,
- "Мускат" – 61,2%,
- "Рислінг" – 17%,
- "Сапераві" – 38,8%,
- "Піно" – 50,9%,
- "Совіньон" і "Одеський чорний" – 55,6% і 48% відповідно.
У результаті в сезоні 2024 року виробництво виноматеріалів скоротилося на 38,1%, до 2,391 мільйона дал виноматеріалів, проти 3,861 мільйона дал 2023 року.
Зверніть увагу! При цьому для виробництва столових вин було використано 1,618 мільйона дал виноматеріалів, або 67,7%, шампанського та ігристих вин – 608,8 тисячі дал (25,5%), коньяків – 91,1 тисячі дал (3,8%).