Уряд стимулюватиме українських виробників конопель та бавовнику

Український уряд підтримає українських аграріїв, які займаються вирощуванням технічних конопель та бавовнику. Обидві культури визнали перспективними для вирощування.

Фермерам, які вирощують коноплі та бавовник виділять підтримку

В Україні зняли обмеження на вирощування технічних конопель, а аграрії південних областей отримають державну підтримку – по 10 тисяч гривень на 1 гектар посівів бавовнику, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства. Обидві культури визнано перспективними, і держава очікує зростання їх виробництва вже найближчими роками.

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З цього року в нас повністю дерегульовано вирощування технічної коноплі. Тепер її може сіяти кожен бажаючий, що зареєструвався у відповідному реєстрі. Очікуємо, що це призведе до суттєвого збільшення площ цієї культури, яку активно будуть сіяти в травні,

– сказав перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький.

Щодо бавовнику, то триває дворічний експеримент. Його почали вирощувати в Україні лише минулого року після тривалої перерви. Висоцький заявив, що культура перспективна, і головною передумовою для її поширення є державна підтримка.

Уряд прийняв рішення про виділення 10 тисяч гривень за 1 гектар посівів для агровиробників Одеської, Миколаївської і Херсонської областей, бо саме там за кліматичними умовами в нас можна вирощувати бавовник,

– розповів заступник міністра.

За його словами, в уряді очікують, що з 2026 року ця культура почне "набирати обертів".