В ЄС проти цього продукту: Україна різко скорочує виробництво та експорт

В Україні очікується суттєве скорочення виробництва цукру та цукрового буряка. Причиною стали зовнішні обмеження торгівлі та зміни в експортній логістиці.

Виробництво цукру скорочується

У 2025–2026 маркетинговому році Україна може виробити близько 1,3 мільйона тонн цукру, повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ). Це на 26,3% менше, ніж у попередньому сезоні, і на 12,6% нижче середнього показника за останні п'ять років.

Одночасно аграрії суттєво скоротили площі під цукровим буряком – до 199 тисяч гектарів, що на 21,6% менше, ніж торік. Основною причиною такого падіння стали обмеження на постачання цукру до країн Європейського Союзу, а також складнощі з логістикою на інші ринки.

Попри це, врожайність культури дещо зросла – до 49,3 тонни з гектара, що на 2% більше, ніж у попередньому сезоні. Загальний валовий збір буряка прогнозується на рівні 10,2 мільйона тонн.

Експорт і споживання також падають

Зниження виробництва супроводжується скороченням експорту. У 2024–2025 маркетинговому році обсяги поставок цукру за кордон вже зменшилися на 14,2% – до 629 тисяч тонн.

Основними ринками збуту стали країни Африки та Близького Сходу, тоді як частка Європейського Союзу скоротилася до 17%. У новому сезоні очікується подальше падіння експорту – приблизно на 20%, до 505 тисяч тонн.

Внутрішнє споживання також знижується. Якщо до повномасштабної війни українці споживали близько 1,1 мільйона тонн цукру на рік, то в сезоні 2025–2026 цей показник може скоротитися до 0,9 мільйона тонн. Головною причиною є зменшення чисельності населення та зміни в структурі попиту.

