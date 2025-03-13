Площі конопляних полів в Україні зростуть до 10 тисяч гектар

В Асоціації розвитку льонарства і коноплярства України очікують, що цьогоріч виробники істотно збільшать площі посівів конопель. На думку фахівців, площі під коноплями в Україні зростуть мінімум до 10 тисяч гектар.

Чому виробники вирішили засіяти більше конопель

Голова ради директорів Асоціації розвитку льонарства і коноплярства Віра Ульянченко говорить, що збільшенню площ сприятиме те, що Мінагрополітики встигло запустити систему єКоноплі до початку сівби культури в сезоні 2025 року, повідомляє 24 Канал із посиланням на delo.ua.

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Система акумулюватиме дані про юросіб-коноплярів з державних реєстрів, в ній же аграрії подаватимуть дані про площі, які планують засіяти цією культурою. Дерегуляція галузі у 2023 – 2024 роках вперше за час незалежності дозволить вирощувати промислові коноплі без звітування перед Нацполіцією і Держлікслужбою.

Аграрії зараз бачать, що їм для вирощування промислових конопель більше не треба мати справу з поліцією та лікарською службою, не потрібно одержувати жодних ліцензій або квот. Достатньо заявки на вирощування в системі "єКоноплі", так само як і для реєстрації інших культур. Тобто коноплі відтепер переходять у розряд звичайних сільськогосподарських рослин,

– розповіла Віра Ульянченко.

Попри деякі проблеми у вирощуванні технічних конопель – нестача спеціальної техніки для вирощування та збору – великий ринок збуту продуктів перероблення конопель в Україні та ЄС спонукатиме фермерів з України заходити в її виробництво.

Важливо! Віра Ульянченко додала, що зараз у світі існує великий запит на волокна, костру та насіння конопель, які використовуються в легкій промисловості, будівництві, фармацевтиці, косметології, харчовій промисловості.