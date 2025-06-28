Чи можна в Україні садити павловнію: чим небезпечна ця рослина

Павловнія є швидкоростучою рослиною, яка використовується у різних галузях господарства. Однак не всі знають, чи можна її висаджувати в Україні.

Кабмін заборонив садити павловнію

Два роки тому Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України затвердило перелік чужорідних видів дерев, заборонених у відтворенні лісів (наказ №695/39751), повідомляє 24 Канал із посиланням на AgroPortal. Павловнія потрапила до цього заборонного списку.

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У повідомленні міністерства йшлося, що до переліку увійшли 13 видів:

айлант найвищий,

аралія маньчжурська,

в'яз низький,

гледичія колюча,

горіх чорний,

дуб червоний,

каркас західний,

клен ясенелистий,

маслинка вузьколиста,

павловнія (види та гібриди),

робінія звичайна,

черемха пізня,

ясен пенсільванський.

З травня 2023 року ці види заборонено використовувати для створення та відновлення лісів та полезахисних смуг в Україні. Водночас висаджені до набуття переліком чинності дерева зі списку не будуть вирубуватися.

У міністерстві зазначили, що чужорідні види дерев здатні змінити або знищити цілі екосистеми. Не маючи природних ворогів на нових територіях, інвазійні види швидко розмножуються, захоплюють простір та витісняють місцеві види із природних ландшафтів.

Важливо! У мінзахисту довкілля заявили, що три мільйони гектарів лісів в Україні постраждали через російську агресію та потребують відновлення. Затвердження переліку інвазійних видів – це історичний природоохоронний крок, який дозволить відновити в Україні стійкі до кліматичних змін ліси з високими захисними властивостями та без агресивних видів-чужинців.