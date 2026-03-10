Війна на Близькому Сході: як конфілікт впливає на аграріїв України

Бойові дії на Близькому Сході впливають на різні галузі. Зокрема наразі спостерігається вплив на українських аграріїв. Експерти прогнозують здебільшого негативний тиск.

Як війна в Ірані впливає на Україну?

Першочергово зростуть виробничі витрати, про що повідомляє Український клуб аграрного бізнесу.

Найбільший вплив спостерігається на такі статті витрат:

паливо; добрива; вартість фрахту суден для експорту.

Пальне – одна із базових витрат при вирощуванні різних сільськогосподарських культур. У загальній структурі частка його собівартості коливається в межах 9 – 12% – залежно від культури.

Цікаво! Наприклад, при вирощуванні кукурудзи на 1 гектар використовується близько 55 літрів дизельного палива.

Лише поточне зростання ціни змусить аграрія збільшити свої витрати – на додаткові 1 100 гривень на 1 га.

Добрива – питання стосується зростання вартості азотних добрив. При їхньому виробництві фіксується взаємозалежність: зростання ціни на газ – зростання собівартості виробництва азотних добрив.

Найбільше додав в ціні карбамід, ціни на який зросли в порівнянні з січневим показником на 34% до 39 тисяч гривень за тонну,

– зазначили у клубі.

На таке зростання вплинули:

збільшення ціни на газ;

сезонний фактор – перед посівною;

ускладнена логістика.

Таким чином, витрати на добрива значно зростуть. При вирощуванні тієї ж кукурудзи витрати зростуть на 27% до 9 тисяч гривень.

Зверніть увагу! При зниженні норм внесення азотних добрив очікується ж нижча врожайність.

Зростання вартості фрахту суден – наразі вже спостерігається ціна по 4 долари за тонну. Наголошується, що зокрема ці затрати трейдера переносяться на плечі агровиробника – коштом зниження цін.

Вищезазначене зростання витрат через війну на Близькому Сході у підсумку призведе до зниження прибутковості вирощування сільськогосподарських культур. Для кукурудзи це падіння становитиме близько 12%,

– йдеться у тексті.

Водночас експорт до 4 країн зараз майже відсутній через блокування Ормузької протоки. Сукупно 4 країни – ОАЕ, Катар, Бахрейн, Кувейт – імпортують близько 5 мільйонів тонн зернових культур на рік.

Відсутність попиту з цих країн робить вільними додаткові обсяги на ринку, а разом з пропозицією зернових культур це призведе до блокування зростання ціни, а можливо й до зниження.

Цікаво! Серед позитивних новин – аграрії України готові до проведення цьогорічних весняно-польових робіт.

Зокрема відбулися зміни щодо попиту на кукурудзу на тлі чинних подій. Про це пише GrainTrade.

У лютому 2026 року Україна експортувала 2,48 мільйона тонн кукурудзи. Найбільші обсяги було поставлено до Туреччини – це 802 тисячі тонн (32%). І до завершення сезону країна має відвантажити ще близько 11 мільйонів тонн.

Але частину української кукурудзи Туреччина реекспортувала до Ірану. Таким чином відбувається скорочення попиту на цьому напрямку. І це може "вдарити" по українському ринку.

Ба більше, протягом тижня експортні ціни на кукурудзу в Україні зросли на 1 долар США за тонну.

Що ще відомо про ситуацію?