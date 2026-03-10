Війна на Близькому Сході: як конфілікт впливає на аграріїв України
- Війна на Близькому Сході спричиняє зростання виробничих витрат для українських аграріїв, зокрема на пальне та добрива.
- Блокування Ормузької протоки знижує експорт зернових до 4 країн, що може призвести до падіння цін на зернові культури.
Бойові дії на Близькому Сході впливають на різні галузі. Зокрема наразі спостерігається вплив на українських аграріїв. Експерти прогнозують здебільшого негативний тиск.
Як війна в Ірані впливає на Україну?
Першочергово зростуть виробничі витрати, про що повідомляє Український клуб аграрного бізнесу.
Читайте також Експорт живої худоби з України різко зріс: поставки за місяць підскочили на 85%
Найбільший вплив спостерігається на такі статті витрат:
- паливо;
- добрива;
- вартість фрахту суден для експорту.
Пальне – одна із базових витрат при вирощуванні різних сільськогосподарських культур. У загальній структурі частка його собівартості коливається в межах 9 – 12% – залежно від культури.
Цікаво! Наприклад, при вирощуванні кукурудзи на 1 гектар використовується близько 55 літрів дизельного палива.
Лише поточне зростання ціни змусить аграрія збільшити свої витрати – на додаткові 1 100 гривень на 1 га.
Добрива – питання стосується зростання вартості азотних добрив. При їхньому виробництві фіксується взаємозалежність: зростання ціни на газ – зростання собівартості виробництва азотних добрив.
Найбільше додав в ціні карбамід, ціни на який зросли в порівнянні з січневим показником на 34% до 39 тисяч гривень за тонну,
– зазначили у клубі.
На таке зростання вплинули:
- збільшення ціни на газ;
- сезонний фактор – перед посівною;
- ускладнена логістика.
Таким чином, витрати на добрива значно зростуть. При вирощуванні тієї ж кукурудзи витрати зростуть на 27% до 9 тисяч гривень.
Зверніть увагу! При зниженні норм внесення азотних добрив очікується ж нижча врожайність.
Зростання вартості фрахту суден – наразі вже спостерігається ціна по 4 долари за тонну. Наголошується, що зокрема ці затрати трейдера переносяться на плечі агровиробника – коштом зниження цін.
Вищезазначене зростання витрат через війну на Близькому Сході у підсумку призведе до зниження прибутковості вирощування сільськогосподарських культур. Для кукурудзи це падіння становитиме близько 12%,
– йдеться у тексті.
Водночас експорт до 4 країн зараз майже відсутній через блокування Ормузької протоки. Сукупно 4 країни – ОАЕ, Катар, Бахрейн, Кувейт – імпортують близько 5 мільйонів тонн зернових культур на рік.
Відсутність попиту з цих країн робить вільними додаткові обсяги на ринку, а разом з пропозицією зернових культур це призведе до блокування зростання ціни, а можливо й до зниження.
Цікаво! Серед позитивних новин – аграрії України готові до проведення цьогорічних весняно-польових робіт.
Зокрема відбулися зміни щодо попиту на кукурудзу на тлі чинних подій. Про це пише GrainTrade.
У лютому 2026 року Україна експортувала 2,48 мільйона тонн кукурудзи. Найбільші обсяги було поставлено до Туреччини – це 802 тисячі тонн (32%). І до завершення сезону країна має відвантажити ще близько 11 мільйонів тонн.
Але частину української кукурудзи Туреччина реекспортувала до Ірану. Таким чином відбувається скорочення попиту на цьому напрямку. І це може "вдарити" по українському ринку.
Ба більше, протягом тижня експортні ціни на кукурудзу в Україні зросли на 1 долар США за тонну.
Що ще відомо про ситуацію?
Ситуація в Ірані спричинила різкі коливання на світових аграрних ринках. Зростання вартості енергоносіїв підвищує привабливість біопалива з аграрної сировини, зокрема сої та кукурудзи.
Крім того, конфлікт на Близькому сході викликав подорожчання добрив. А особливе занепокоєння викликає ситуація навколо Ормузької протоки – там проходить приблизно третина світових поставок добрив.