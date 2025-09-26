Цього року у Німеччині може бути найбільший за 25 років урожай картоплі. Рекордний врожай також посприяв сильному зниженню цін.

У Німеччині зберуть картоплі найбільше за 25 років

Німецькі аграрії у 2025 році можуть зібрати найбільший врожай картоплі за останні 25 років, повідомляє 24 Канал із посиланням на Deutsche Welle. Міністерство сільського господарства країни підрахувало, що обсяг врожаю складе 13,4 мільйона тонн — на 5,3% більше, ніж торік, та на 17% вище багаторічного середнього показника.

Зверніть увагу! Востаннє настільки великий урожай німецькі фермери збирали у 2000 році. Разом із тим, рекордний урожай вплинув на ціни: фермери нині отримують на третину менше за картоплю нового врожаю, а у супермаркетах у серпні картопля коштувала приблизно на 15% дешевше, ніж торік. Навіть молода картопля цього року значно дешевша за попередні сезони.

Посівні площі картоплі в Німеччині збільшилися на 6,7% до 301 тисячі гектарів, а середня врожайність по країні становить близько 44 тонн з гектара. Також сприятливі погодні умови цього року допомогли очікуваному рекорду.

Міністерство зазначає, що дані ґрунтуються на оцінці менше половини з майже 700 контрольних ділянок, тож остаточні результати можуть трохи відрізнятися.

