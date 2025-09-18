Ціни на картоплю впевнено прямують донизу

З початку поточного тижня ціни на картоплю в Україні почали поступово знижуватись, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Як відзначають аналітики, основною причиною таких тенденцій став старт збиральних робіт в основних регіонах виробництва і, як наслідок, збільшення постачання картоплі пізніх сортів на внутрішній ринок.

За даними щоденного моніторингу проєкту, на сьогодні відпускні ціни на картоплю вже варіюються в межах 9 – 16 гривень за кілограм (22 – 39 центів за кілограм), що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Крім того, фермери повідомляють, що покупці стали більш вимогливими до якості цієї продукції. Якщо минулого року без особливих зусиль вдавалося реалізовувати навіть дрібну картоплю, то зараз така продукція має не дуже хороший попит. Здебільшого відносно непогано продаються великі гуртові партії цієї продукції середнього калібру.

Важливо! Аналітики зазначають, що на цю мить картопля на ринку України вже коштує в середньому на 18% дешевше, ніж за аналогічний торішній період. При цьому учасники ринку налаштовані песимістично. За їхніми словами, з огляду на досить великі обсяги картоплі на ринку розраховувати на зростання цін найближчим часом не доводиться.

