Від служби до бізнесу: ветеран вирощує фундук і запускає переробку
- Ветеран з Житомирщини Володимир Матвійчук за підтримки державного гранту розвиває агробізнес з вирощування та переробки фундука.
- В планах підприємця розширити переробку, зокрема виробництво фундукової пасти, та масштабувати бізнес.
Ветеран із Житомирщини започаткував власний агробізнес із вирощування та перероблювання фундука. Завдяки державному гранту він уже розширює виробництво та планує вихід у нові сегменти ринку.
Власна справа завдяки гранту
Житель Житомирської області Володимир Матвійчук після служби вирішив розвивати аграрний бізнес і зосередився на вирощуванні фундука, повідомляє "Суспільне". У 2024 році він отримав ветеранський грант у розмірі 500 тисяч гривень, який інвестував у закупівлю обладнання для переробки горіхів.
Нині у господарстві підприємця налічується понад 250 дерев фундука різних сортів, серед яких каталонський, барселонський, вебба, халлє та косфорд. Окрім вирощування, фермер активно займається продажем саджанців, на які спостерігається стабільний попит, особливо в західних регіонах України.
За словами Матвійчука, весь посадковий матеріал на поточний сезон уже реалізовано, а клієнти навіть залишають попередні замовлення на осінь.
Плани на розвиток і нові продукти
Фермер зазначає, що сучасні саджанці здатні давати перші плоди вже в рік висадження. Це робить культуру привабливою для тих, хто лише планує закладати власний сад.
Разом із продукцією покупці отримують детальні рекомендації щодо посадки та догляду, що допомагає уникнути помилок і забезпечує кращий результат.
У перспективі підприємець планує розширювати напрям перероблювання, зокрема налагодити виробництво фундукової пасти. Також він має намір активніше розвивати канали збуту та масштабувати бізнес.
