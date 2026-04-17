Від служби до бізнесу: ветеран вирощує фундук і запускає переробку

Ветеран із Житомирщини започаткував власний агробізнес із вирощування та перероблювання фундука. Завдяки державному гранту він уже розширює виробництво та планує вихід у нові сегменти ринку.

Власна справа завдяки гранту

Житель Житомирської області Володимир Матвійчук після служби вирішив розвивати аграрний бізнес і зосередився на вирощуванні фундука, повідомляє "Суспільне". У 2024 році він отримав ветеранський грант у розмірі 500 тисяч гривень, який інвестував у закупівлю обладнання для переробки горіхів.

Нині у господарстві підприємця налічується понад 250 дерев фундука різних сортів, серед яких каталонський, барселонський, вебба, халлє та косфорд. Окрім вирощування, фермер активно займається продажем саджанців, на які спостерігається стабільний попит, особливо в західних регіонах України.

За словами Матвійчука, весь посадковий матеріал на поточний сезон уже реалізовано, а клієнти навіть залишають попередні замовлення на осінь.

Плани на розвиток і нові продукти

Фермер зазначає, що сучасні саджанці здатні давати перші плоди вже в рік висадження. Це робить культуру привабливою для тих, хто лише планує закладати власний сад.

Разом із продукцією покупці отримують детальні рекомендації щодо посадки та догляду, що допомагає уникнути помилок і забезпечує кращий результат.

У перспективі підприємець планує розширювати напрям перероблювання, зокрема налагодити виробництво фундукової пасти. Також він має намір активніше розвивати канали збуту та масштабувати бізнес.

