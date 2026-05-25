У держакті одна площа, у кадастрі інша: як виправити проблему із землею

Розбіжності між площею земельної ділянки у державному акті та даними Державного земельного кадастру — одна з найпоширеніших проблем серед землевласників. Юристка Жанна Шлейченко пояснила, чому виникають такі ситуації та як їх правильно врегулювати.

Чому площа у документах може відрізнятися

Адвокатка Жанна Шлейченко розповіла у коментарі 24 Каналу, що ситуація, при якій у паперовому державному акті на земельну ділянку вказана одна площа, а в електронному Державному земельному кадастрі (ДЗК) – інша, зустрічається часто. Саме значення площі є найбільш поширеним випадком серед інших розбіжностей у відомостях.

Причини можуть бути різні: наслідок зміни систем координат, похибок колишнього геодезичного обладнання (наразі воно більш високоточне), технічних помилок, допущених внаслідок перенесення інформації про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в Державному реєстрі.

Юристка зазначає, що виправлення помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру, передбачено нормами статті 37 Закону України "Про Державний земельний кадастр" та окремими пунктами Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051.

Як виправити нестикування у документах

Для врегулювання такої ситуації, за словами Жанни Шлейченко, єдиним реально дієвим механізмом залишається фактичне повторне проведення землевпорядних робіт, для чого необхідно звернутися до сертифікованого інженера-землевпорядника під час яких:

сертифікований інженер-землевпорядник коригує відповідні відомості;

формує уточнені кадастрові плани земельної ділянки в електронній формі;

засвідчує їх КЕП;

надсилає до ДЗК засобами за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру та/або засобами, визначеними Порядком,

Державний кадастровий реєстратор після перевірки вносить відкориговані відомості про площу до ДЗК та складає протокол за формою згідно Порядку.

Отже, виправлення помилок у відомостях ДЗК будь-якими іншими способами, окрім повторного виготовлення документації із землеустрою не може бути здійснено, оскільки це не відповідає вимогам Закону України "Про Державний земельний кадастр",

– зазначає адвокатка.

Важливо! За словами Жанни Шлейченко, залишати розбіжності у відомостях між Державним земельним кадастром та державним актом на земельну ділянку без врегулювання не варто. Надалі наявність таких розбіжностей може ускладнити вчинення будь-яких нотаріальних дій або передачу земельної ділянки в оренду.