За скільки метрів від будинку можна висаджувати горіх: чому його не можна спилювати

Волоський горіх залишається одним із найпоширеніших плодових дерев в Україні, однак його посадка потребує обережності. Фахівці наголошують: неправильне розміщення може призвести до пошкодження будівель і проблем із ґрунтом.

Де варто саджати горіхи?

Волоський горіх цінують за врожай і густу крону, яка створює затінок у спекотні дні, повідомляє ТСН. Водночас садити дерево в будь-якому місці на подвір'ї не рекомендується через особливості його кореневої системи.

Зокрема, відстань від дерева до будівель має становити щонайменше 8 – 10 метрів, а за можливості – більше. Потужне коріння горіха з часом може пошкодити фундамент і підземні конструкції.

Зверніть увагу! Це дерево здатне жити 300 – 400 років, його коріння проникає вглиб до 4 метрів і розростається в ширину щонайменше на 20 метрів, що посилює ризики для споруд і комунікацій.

Фахівці також звертають увагу, що вирубування дорослого горіха може мати негативні наслідки, серед яких погіршення стану ґрунту, порушення місцевої екосистеми та підвищення ризику поширення хвороб рослин.

Важливо! У народних віруваннях горіх вважається деревом-оберегом, якому приписують здатність приносити добробут і захищати оселю. Саме тому традиційно не радять без потреби його спилювати.

