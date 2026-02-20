За скільки метрів від будинку можна висаджувати горіх: чому його не можна спилювати
- Волоський горіх слід саджати на відстані щонайменше 8-10 метрів від будівель через ризики пошкодження фундаменту його кореневою системою.
- Вирубування дорослого горіха може негативно вплинути на ґрунт і екосистему, тому його не рекомендують спилювати без серйозної потреби.
Волоський горіх залишається одним із найпоширеніших плодових дерев в Україні, однак його посадка потребує обережності. Фахівці наголошують: неправильне розміщення може призвести до пошкодження будівель і проблем із ґрунтом.
Де варто саджати горіхи?
Волоський горіх цінують за врожай і густу крону, яка створює затінок у спекотні дні, повідомляє ТСН. Водночас садити дерево в будь-якому місці на подвір'ї не рекомендується через особливості його кореневої системи.
Зокрема, відстань від дерева до будівель має становити щонайменше 8 – 10 метрів, а за можливості – більше. Потужне коріння горіха з часом може пошкодити фундамент і підземні конструкції.
Зверніть увагу! Це дерево здатне жити 300 – 400 років, його коріння проникає вглиб до 4 метрів і розростається в ширину щонайменше на 20 метрів, що посилює ризики для споруд і комунікацій.
Фахівці також звертають увагу, що вирубування дорослого горіха може мати негативні наслідки, серед яких погіршення стану ґрунту, порушення місцевої екосистеми та підвищення ризику поширення хвороб рослин.
Важливо! У народних віруваннях горіх вважається деревом-оберегом, якому приписують здатність приносити добробут і захищати оселю. Саме тому традиційно не радять без потреби його спилювати.
Чи можна обпиляти гілки сусідського дерева, що звисають над вашим двором?
Землекористувач або власник ділянки може обрізати гілки або корені сусідського дерева, якщо вони заважають користуватися ділянкою за її цільовим призначенням.
Перед зрізанням гілок важливо врегулювати питання з сусідом та надіслати йому рекомендований лист з вимогою про усунення порушення.