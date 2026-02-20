Укр Рус
20 лютого, 12:29
Оновлено - 12:30, 20 лютого

За скільки метрів від будинку можна висаджувати горіх: чому його не можна спилювати

Василь Розтрьопа
Основні тези
  • Волоський горіх слід саджати на відстані щонайменше 8-10 метрів від будівель через ризики пошкодження фундаменту його кореневою системою.
  • Вирубування дорослого горіха може негативно вплинути на ґрунт і екосистему, тому його не рекомендують спилювати без серйозної потреби.

Волоський горіх залишається одним із найпоширеніших плодових дерев в Україні, однак його посадка потребує обережності. Фахівці наголошують: неправильне розміщення може призвести до пошкодження будівель і проблем із ґрунтом.

Де варто саджати горіхи?

Волоський горіх цінують за врожай і густу крону, яка створює затінок у спекотні дні, повідомляє ТСН. Водночас садити дерево в будь-якому місці на подвір'ї не рекомендується через особливості його кореневої системи.

Зокрема, відстань від дерева до будівель має становити щонайменше 8 – 10 метрів, а за можливості – більше. Потужне коріння горіха з часом може пошкодити фундамент і підземні конструкції.

Зверніть увагу! Це дерево здатне жити 300 – 400 років, його коріння проникає вглиб до 4 метрів і розростається в ширину щонайменше на 20 метрів, що посилює ризики для споруд і комунікацій.

Фахівці також звертають увагу, що вирубування дорослого горіха може мати негативні наслідки, серед яких погіршення стану ґрунту, порушення місцевої екосистеми та підвищення ризику поширення хвороб рослин.

Важливо! У народних віруваннях горіх вважається деревом-оберегом, якому приписують здатність приносити добробут і захищати оселю. Саме тому традиційно не радять без потреби його спилювати.

Чи можна обпиляти гілки сусідського дерева, що звисають над вашим двором?

  • Землекористувач або власник ділянки може обрізати гілки або корені сусідського дерева, якщо вони заважають користуватися ділянкою за її цільовим призначенням.

  • Перед зрізанням гілок важливо врегулювати питання з сусідом та надіслати йому рекомендований лист з вимогою про усунення порушення.