З поля на полицю: як зростання витрат аграріїв на продукцію може вдарити по цінах в супермаркетах

Загострення ситуації на Близькому Сході почало напряму впливати не лише на енергетичні ринки, а й на аграрний сектор. Зокрема, напруженість навколо Ормузької протоки вже спричинила коливання цін на енергоносії.

Водночас для аграріїв це означає передусім зростання витрат, адже крім здорожчання пального, зросли в ціні ще й мінеральні добрива. Не є винятками й українські аграрії.

За різними оцінками, собівартість агропродукції може зрости до майже 20%, залежно від культури. Втім не варто забувати, що аграрний ринок залишається глобальним, і внутрішні ціни значною мірою залежать ще й від світової ціни.

24 Канал дізнався, наскільки може подорожчати собівартість виробництва основних сільськогосподарських культур, які чинник впливу стануть найсуттєвішими та як здорожчання собівартості вплине на ціни на продукти.

Як може подорожчати собівартість агропродукції в Україні?

Економіст Олег Пендзин для 24 Каналу розповідає, що паливно-мастильні матеріали займають близько 30% витрат на весняні польові роботи. Водночас ще один дуже важливий напрямок, який суттєво впливає на собівартість аграрної продукції, – азотні добрива.

Читайте також Ціни на кукурудзу стрімко ростуть: що відбувається в українських портах

Олег Пендзин, керівник Економічного дискусійного клубу Річ у тім, що для їх виробництва природний газ є сировиною. Відповідно, зростання цін на природний газ, зокрема через ситуацію навколо Ормузької протоки, призвело до різкого подорожчання мінеральних добрив. Тому зараз є очікування, що собівартість виробництва справді зросте досить суттєво.

Втім Пендзин додає, що зараз мова йде саме про загальний обсяг видатків на гектар. А для того, щоб оцінити ймовірний відсоток зростання ціни на аграрну продукцію врожаю 2026 року потрібно знати врожайність на гектар.

Якщо припустити, що цьогоріч буде хороший врожай, то на одиницю продукції нормативна вартість витрат на гектар "розмажиться". Тобто є очікування щодо хорошої врожайності й, як наслідок, будуть непогані ціни,

– каже пан Олег.

Водночас вже лунають заяви Міжнародної організації продовольства про ризики продовольчих проблем у деяких регіонах світу, зокрема в країнах Африки та Латинської Америки.

Все через те, що незалежно від врожайності, очікується зростання цін на продовольство на світових ринках, що вплине на можливість бідних країн придбати продовольства для своїх громадян.

Це, своєю чергою, певною мірою впливатиме і на ціни в Україні, але очікувати дефіциту продовольства всередині країни не варто,

– додав Пендзин.

Як зазначає для 24 Каналу керівниця аналітичного відділу УКАБ Світлана Литвин, цьогоріч варто очікувати, що собівартість виробництва основних сільськогосподарських культур зросте. Йдеться про діапазон до майже 20%, а найбільше зростання очікується для кукурудзи – орієнтовно 17%.

Світлана Литвин, керівниця аналітичного відділу УКАБ Серед ключових факторів подорожчання: паливо, добрива, засоби захисту рослин, оренда землі та витрати на персонал. Зокрема, дизель за рік зріс у ціні приблизно на 67%, що суттєво вплинуло на собівартість у всіх галузях. Але тут варто врахувати, що частина аграріїв мали заздалегідь куплене пальне.

Крім того, ще одне зростання витрат – добрива. Як каже Литвин, тут подорожчання може сягнути й до 29%. Вона додає, що це все через азотні добрива, вартість яких істотно зросла через події на Близькому Сході.

Крім того, варто згадати й про засоби для захисту росли. Хоч вони зростають не так швидко, але все ж додали до вартості на 5% в середньому.

Від чого залежить світова ціна агропродукції і як формується в Україні?

У розмові з 24 Каналом заступник голови Всеукраїнської агарної ради Денис Марчук розповів, що якщо говорити про агропродукцію, зокрема основні агрокультури, як кукурудза та пшениця, то їхня ціна напряму не залежить від ситуації в Україні.

Як пояснює Марчук, українська агропродукція прив'язана до міжнародних ринків, а тому ціни на зернові та олійні культури формуються глобально.

Водночас спостерігається, що попри труднощі із витратами під час посівної кампанії цьогоріч, в Україні залишаються чималі перехідні залишки з минулого сезону через зменшення експортного потенціалу, зокрема на ринки Азії та Африки, внаслідок постійних ударів по портовій інфраструктурі.

Денис Марчук, заступник голови ВАР Відтак цього сезону ми можемо вийти на високі перехідні залишки, які можуть перевищити 10 мільйонів тонн. Це великі об'єми, а відповідно, вони тиснутимуть на нову ціну, яка буде формуватися в період збирання врожаю, тому що фактично склади ще будуть частково заповнені, а логістика завантажена.

Тому Марчук наголошує: казати, що собівартість виробництва агропродукції зросла й, автоматично, після цього зросте ціна на неї, не можна.

Втім він додає, що в цій ситуації важливо розділяти агропродукцію, яка йде на міжнародні ринки, й ту, яка вирощується для потреб громадян України.

Яка зараз вартість кукурудзи, пшениці та інших культур?

Цікаво, що зараз на ринку почалася нова хвиля зростання цін на агропродукцію, зокрема на фуражну кукурудзу в портах, повідомляє "АПК-Інформ". Основною причиною такого зростання є те, що турецька сторона встановила квоти на імпорт 3 мільйонів тонн кукурудзи у розмірі 5%.

Наприклад, на 23 квітня ціна на кукурудзу коливалася від 218 доларів до 222 доларів за тонну, зокрема в портах Великої Одеси – 216 – 224 доларів за тонну, а в Дунайських портах – 215 – 221 долар за тонну. За даними Grain Trade, ціна становить 10 700 гривень за тонну (CPT термінал).

Натомість за даними сайту Kurkul, станом на 23 квітня, пшениця коштувала від 209 од 217 доларів за тонну, тобто орієнтовно від 9 000 гривень до 10 400 гривень за тонну. Втім дані Grain Trade свідчать, що пшениця 2 клас коштує 10 952 гривні за тонну (СPT термінал), 3 клас – 10 836 гривень, а 4 клас – 10 370 гривень.

Соя натомість коштувала 20 000 гривень за тонну, а без ГМО – 21 350 гривень за тонну. А ячмінь пивоварний – 11 000 гривень за тонну.

Довідка! Фуражна кукурудза чи фуражна пшениця – це культури, які використовують не для харчових продуктів, а як корм для тварин.

Як свідчать дані Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, міжнародні ціни на пшеницю зросли на 4,3%. натомість світові ціни на кукурудзу зросли лише на 0,9%. Ціни на ячмінь також зросли. Але індекс цін на весь рис знизився на 3% у березні 2026 року.

Загалом на світовому ринку американська озима пшениця наразі коштує від 250 до 253 доларів за тонну (FOB), а пшениця з походженням з Балтійського моря торгується ближче до 238 – 240 доларів за тонну, за даними AgroLatam. Натомість кукурудза – орієнтовно 211 доларів за тонну (FOB США), йдеться на офіційному сайті Міністерства сільського господарства, рибальства та лісництва Австралії.

Зауважте! Різниця між CPT та FOB у тому, що СPT – це товар, який лише доставляють до точки й не обов'язково вантажать на судно, а FOB – це товар вже на судні.

Як ріст агропродукції відіб'ється на цінах в супермаркетах?

За словами Дениса Марчука, ціни на логістику вже призвели до росту на харчові продукти значною мірою всередині країни.

Вважаю, що загальна затратність через логістичні витрати, в тому числі здорожчання цін на пальне, або через виробничі процеси, може сягати до 10%,

– каже заступник голови ВАР.

Натомість аналітик УКАБ Максим Гопка у розмові з 24 Каналом класифікував різні категорії харчових продуктів відповідно до впливу на них зростання собівартості виробництва в агросекторі.

Молочні продукти

На додаткові витрати собівартості виробництва молочних продуктів вплинуло відключення світла. Як і виробники молока, так і переробники активно використовували додаткові потужності для підтримки виробничих процесів.

Максим Гопка, аналітик УКАБ Водночас завдяки кон'юнктурним змінам та збільшенню пропозиції, світові ціни на молочні продукти взимку знизились. Деякою мірю це заміщувалося коштом додаткових витрат. Тож мали ситуацію, коли витрати для переробників зросли, ціни закупівельні на сире молоко знизились. Така ситуація дозволила дещо втримати ціни для кінцевого споживача.

Втім молочна продукція відчує зростання собівартості через зміну вартості пального, бо для українського ринку типовим є збір молока в господарствах і в населення, інколи з відстаней до 100 кілометрів.

М'ясна продукція

Для такої продукції основний фактор, який відіграє велику роль в собівартості, – це вартість кормів. Наразі можна відзначити, що витрати на корми не сильно зросли порівняно з минулим роком, проте існують додаткові витрати в логістиці, перебої з електроенергією, каже Гопка.

На сьогодні пропозиція м'яса на ринку є стабільною і ціни на м'ясо зросли після Великодня в середньому на 5%, що пов'язано зі збільшенням сезонного попиту та логістичними витратами для кінцевого споживача,

– пояснив аналітик УКАБ.

Овочі та фрукти

Зміни позначаться й в цьому сегменті, передусім це торкнулося імпортних фруктів та овочів, адже вони проходять найдовший логістичний маршрут. Загалом ситуація з овочами суттєво не змінилась з початку весни, адже пропозиція від українських виробників поки що поступає не у великих обсягах.

Збільшення української пропозиції розпочнеться з середини травня, ціни в цей період поступово почнуть знижуватися,

– зауважив пан Максим.

Проте існує ризик погіршення погоди та температурних коливань в травні, що може призвести до збільшення собівартості виробництва в тепличних комбінатах і тоді середні ціни на овочі не швидко просядуть.