Як дізнатися суму податку на землю у 2026 році

В Україні власники землі та постійні землекористувачі зобов'язані регулярно платити податок на землю. Однак не всі знають, як визначити його суму самостійно, хоча це й доволі просто зробити.

Як вирахувати суму земельного податку?

Юристка Марина Барабаш розповіла у коментарі 24 Каналу, що земельний податок – обов'язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів. Плата за землю входить до складу податку на майно та відповідно сплачується до місцевого бюджету.

Читайте також Чи можна зрізати гілки сусідського дерева, що ростуть над вашою ділянкою

Порядок обчислення плати за землю, за словами юристки, встановлено в ст. 286 Податкового кодексу України, відповідно до п. 286.1 якої підставою для нарахування земельного податку є:

дані державного земельного кадастру;

дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

дані сертифікатів на право на земельні частки (паї);

рішення органу місцевого самоврядування про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв);

дані інших правовстановлюючих документів, якими посвідчується право власності або право користування земельною ділянкою, право на земельні частки (паї);

дані Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, визначеного у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Суму податку на землю можна дізнатися наступним чином:

за допомогою електронного сервісу Державної податкової служби України "Калькулятор обчислення плати за землю з фізичних осіб", розміщеного за посиланням https://tax.gov.ua/calculator/land

переглянувши сформовані податкові повідомлення-рішення щодо сум нарахованих фізичним особам податкових зобов'язань з плати за землю, в меню "ЕК для громадян" приватної частини Електронного кабінету платника податків;

звернувшись письмово або в електронній формі засобами електронного зв'язку до органу контролю за своїм місцем реєстрації в органах контролю або за місцем знаходження земельних ділянок з відповідною заявою;

самостійно, здійснивши розрахунок з урахуванням норм ПК України.

Марина Барабаш Адвокат юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери" Електронний сервіс Державної податкової служби України "Калькулятор обчислення плати за землю з фізичних осіб" дозволяє швидко та просто визначити розмір плати за землю з фізичних осіб (земельного податку та орендної плати за землю державної та/або комунальної власності).

Як розрахувати плату за землю для фізичних осіб?

Для здійснення розрахунку плати за землю з фізичних осіб за рік необхідна наступна інформація:

площа земельної ділянки;

нормативна грошова оцінка одиниці площі, з урахуванням коефіцієнта індексації;

ставка земельного податку (згідно прийнятого рішення органу місцевого самоврядування);

ставка орендної плати за земельну ділянку державної та/або комунальної власності (згідно договору оренди);

кількість місяців перебування земельної ділянки у власності або в оренді.

Марина Барабаш зазначає, що формула розрахунку плати за землю з фізичних осіб за рік наступна: площа земельної ділянки помножена на нормативну грошову оцінку помножена на ставку орендної плати за земельну ділянку.

На вебпорталі ДПС за посиланням розміщено зведену інформацію про розмір і дату встановлення на відповідних територіях ставок місцевих податків та/або зборів, а також про встановлені на відповідних територіях податкові пільги, які надані в електронному вигляді органами місцевого самоврядування.

Зведена інформація про розмір та дату встановлення на відповідних територіях ставок місцевих податків і зборів, а також про встановлені податкові пільги, які будуть діяти у 2025 році розміщена за посиланням.

Як ще отримати інформацію щодо суми податку на землю?

Нарахування фізичним особам сум плати за землю проводиться органами контролю (за місцем знаходження земельної ділянки, у тому числі право на яку фізична особа має як власник земельної частки (паю), які надсилають платнику податку до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку разом із детальним розрахунком суми податку, який, зокрема, але не виключно, має містити кадастровий номер та площу земельної ділянки, розмір ставки податку та розмір пільги зі сплати податку.

Зверніть увагу! Дізнатися суми для сплати за землю можна в Електронному кабінеті платника податків з використанням кваліфікованого електронного підпису. Фізичні особи можуть переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення щодо сум нарахованих їм податкових зобов'язань з плати за землю, в меню "ЕК для громадян" приватної частини Електронного кабінету, вхід до якого здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через вебпортал ДПС.

У разі якщо платник податків має у власності декілька земельних ділянок або право на декілька земельних часток (паїв), щодо яких необхідно провести звірку даних, для її проведення такий платник податків має право звернутися до органу контролю за своїм місцем реєстрації в органах контролю або за місцем знаходження будь-якої з таких земельних ділянок, у тому числі право на яку фізична особа має як власник земельної частки (паю).

Платники плати за землю мають право письмово або в електронній формі засобами електронного зв'язку (з дотриманням вимог, визначених пунктом 42.4 статті 42 ПК України) звернутися до органу контролю за своїм місцем реєстрації в органах контролю або за місцем знаходження земельних ділянок, у тому числі право на яку фізична особа має як власник земельної частки (паю), для проведення звірки даних щодо:

розміру площ і кількості земельних ділянок, земельних часток (паїв), що перебувають у власності та/або користуванні платника податку;

права на користування пільгою зі сплати податку з урахуванням положень пунктів 281.4 і 281.5 статті 281 ПК України;

розміру ставки земельного податку;

нарахованої суми плати за землю.

Що робити, якщо виявили неточності?

Марина Барабаш розповіла, що разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником плати за землю на підставі оригіналів відповідних документів або належним чином засвідчених копій таких документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, а також у разі зміни розміру ставки плати за землю контролюючий орган, до якого звернувся платник плати за землю, проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення разом з детальним розрахунком суми податку. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму плати за землю щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають до відповідного органу контролю за місцеперебування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, а надалі такий витяг подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі,

– говорить юристка.

Орієнтовну суму податку на землю можна розрахувати самостійно, звернувшись до норм ПК України.

Яка база необхідна для розрахунків суми?

Відповідно до статті 271 Податкового кодексу України базою для розрахунку податку на землю є:

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом.

Ставка податку за земельні ділянки, у тому числі право на які фізичні особи мають як власники земельних часток (паїв), нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування – не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для лісових земель – не більше 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форм власності),

– зазначає Марина Барабаш.

Рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період).

Площа земельної ділянки, нормативну грошову оцінку якої не проведено.

Ставки земельного податку за земельні ділянки, у тому числі право на які фізичні особи мають як власники земельних часток (паїв), нормативну грошову оцінку яких не проведено встановлені в ст. 277 ПК України.

Важливо! Оскільки самостійний обрахунок суми податку на землю є доволі складним, існує можливість використовувати інші альтернативні варіанти дізнатися суми податку на землю, зазначені вище, які є більш точними та швидкими.

Як виправити межі земельної ділянки в Україні?