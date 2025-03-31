Борщовий набір "штормить": як змінилися ціни на овочі за тиждень

Минулого тижня зміни у цінах на фрукти та овочі були більш відчутні, ніж раніше. Протягом тижня як дорожчали, так і дешевшали овочі борщового набору.

Як змінилися ціни на овочі

Серед усіх овочів борщового набору, які дорожчали минулого тижня, винятком стала лише картопля, повідомляє 24 Канал із посиланням на East Fruit. Низький попит і зростання пропозиції змусили фермерів опускати ціни на овоч.

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Аналітики говорять, що найдешевше картоплю наразі віддають по 16 гривень за кілограм, хоча тижнем раніше було 18. При цьому ціни на капусту підскочили з 34 – 40 до 42 – 45 гривень за кілограм, буряк подорожчав з 17 – 20 до 18 – 25 гривень за кілограм, а цибуля – з 12 – 14 до 14 – 16 гривень за кілограм.

Також огірок продовжує дорожчати, але темпи зростання сповільнилися. За тиждень нижня цінова межа піднялася зі 100 до 110 гривень. Водночас ціни на томати, навпаки, знову знизилися і вже опустилися нижче торішнього рівня. Зараз помідори віддають по 70 – 90 гривень за кілограм, хоча тижнем раніше овоч продавали по 85 – 95. Цвітна капуста продавалася по 110 – 120, хоча тижнем раніше овоч віддавали по 140 – 145.

Також аналітики внесли до свого щотижневого огляду редис, сезон якого тільки починається. На цьому етапі відпускні ціни перебувають на рівні 65 – 70 грн за кілограм. У фруктовому сегменті зросли ціни на яблука – нижня цінова межа підскочила з 25 до 30 гривень.

Зверніть увагу! Ціни на зелень залишилися на колишньому рівні, крім салату – цього тижня його продавали по 100 – 110 гривень за кілограм, хоча тижнем раніше – по 80 – 150.