Как изменились цены на овощи

Среди всех овощей борщевого набора, которые дорожали на прошлой неделе, исключением стал только картофель, сообщает 24 Канал со ссылкой на East Fruit. Низкий спрос и рост предложения заставили фермеров опускать цены на овощ.

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Аналитики говорят, что дешевле всего картофель сейчас отдают по 16 гривен за килограмм, хотя неделей ранее было 18. При этом цены на капусту подскочили с 34 – 40 до 42 – 45 гривен за килограмм, свекла подорожала с 17 – 20 до 18 – 25 гривен за килограмм, а лук – с 12 – 14 до 14 – 16 гривен за килограмм.

Также огурец продолжает дорожать, но темпы роста замедлились. За неделю нижняя ценовая граница поднялась со 100 до 110 гривен. В то же время цены на томаты, наоборот, снова снизились и уже опустились ниже прошлогоднего уровня. Сейчас помидоры отдают по 70 – 90 гривен за килограмм, хотя неделей ранее овощ продавали по 85 – 95. Цветная капуста продавалась по 110 – 120, хотя неделей ранее овощ отдавали по 140 – 145.

Также аналитики внесли в свой еженедельный обзор редис, сезон которого только начинается. На этом этапе отпускные цены находятся на уровне 65 – 70 грн за килограмм. Во фруктовом сегменте выросли цены на яблоки – нижняя ценовая граница подскочила с 25 до 30 гривен.

Обратите внимание! Цены на зелень остались на прежнем уровне, кроме салата – на этой неделе его продавали по 100 – 110 гривен за килограмм, хотя неделей ранее – по 80 – 150.