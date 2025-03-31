Як змінилися ціни на овочі

Серед усіх овочів борщового набору, які дорожчали минулого тижня, винятком стала лише картопля, повідомляє 24 Канал із посиланням на East Fruit. Низький попит і зростання пропозиції змусили фермерів опускати ціни на овоч.

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Аналітики говорять, що найдешевше картоплю наразі віддають по 16 гривень за кілограм, хоча тижнем раніше було 18. При цьому ціни на капусту підскочили з 34 – 40 до 42 – 45 гривень за кілограм, буряк подорожчав з 17 – 20 до 18 – 25 гривень за кілограм, а цибуля – з 12 – 14 до 14 – 16 гривень за кілограм.

Також огірок продовжує дорожчати, але темпи зростання сповільнилися. За тиждень нижня цінова межа піднялася зі 100 до 110 гривень. Водночас ціни на томати, навпаки, знову знизилися і вже опустилися нижче торішнього рівня. Зараз помідори віддають по 70 – 90 гривень за кілограм, хоча тижнем раніше овоч продавали по 85 – 95. Цвітна капуста продавалася по 110 – 120, хоча тижнем раніше овоч віддавали по 140 – 145.

Також аналітики внесли до свого щотижневого огляду редис, сезон якого тільки починається. На цьому етапі відпускні ціни перебувають на рівні 65 – 70 грн за кілограм. У фруктовому сегменті зросли ціни на яблука – нижня цінова межа підскочила з 25 до 30 гривень.

Зверніть увагу! Ціни на зелень залишилися на колишньому рівні, крім салату – цього тижня його продавали по 100 – 110 гривень за кілограм, хоча тижнем раніше – по 80 – 150.