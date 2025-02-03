Вартість цього овочу впала на майже 20%: скоріше біжіть у супермаркет

В кінці січня вартість тепличних огірків знизилась. Загалом цей овоч подешевшав на орієнтовно 19%.

Як подешевшали огірки зараз

Зараз продаж огірків на внутрішньому ринку відбувається в діапазоні 65 – 110 гривень за кілограм, повідомляє 24 Канал з посиланням на EastFruit.

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Експерти вважають, що здешевшання огірків першочергово пов'язане з низьким попитом на цю продукцію серед покупців. Водночас обсяги постачання з зовнішнього ринку зросли.

Відповідно, продукції забагато і її не встигають реалізовувати. А це негативно впливає на ринок загалом.

Зверніть увагу! Теперішня вартість тепличних огірків в середньому на 27% нижча, ніж у аналогічний період минулого року.

Найвідоміші українські супермаркети, станом на 3 лютого, реалізовують огірки за ціною: