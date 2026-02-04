Українці лишились без дешевих яєць: як змінились ціни в АТБ

На початку лютого 2026 року в Україні зафіксували чергові коливання цін на курячі яйця. Вартість продукту змінюється майже щодня, а подорожчання стосується як фасованих яєць, так і продажу поштучно.

Скільки яйця коштують у супермаркеті?

Лютий 2026 року, згідно з даними "Мінфіну", стартував із помірного, але помітного зростання цін на курячі яйця. Супермаркети регулярно переглядають вартість популярного продукту, що позначається і на фасованій продукції, і на яйцях, які продають поштучно.

Середня ціна упаковки яєць категорії С1 нині коливається в межах 82,23 – 83,35 гривні. Водночас індекс споживчих цін у січні склав 100,99%, що означає подорожчання яєць лише на 0,99% порівняно з груднем.

Щоб зекономити, покупці дедалі частіше обирають поштучні яйця, які зазвичай дешевші за фасовані. Станом на 3 лютого 2026 року в АТБ одне яйце категорії С1 коштує 5,79 гривні, тоді як наприкінці січня ціна становила 5,65 гривні. Таким чином, десяток обходиться у 57,90 гривні.

В інших мережах ціни різняться:

Varus одне яйце продає за 4,99 гривні,

у "Форі" – за 5,79 гривні,

у "Ашані" – за 5,60 гривні,

а в "МегаМаркеті" – за 7,50 гривні.

Зверніть увагу! У річному вимірі подорожчання є ще відчутнішим. Станом на 1 лютого 2025 року одне яйце в АТБ коштувало 3,89 гривні, тож за рік ціна зросла на 1,90 гривні, або на 48,84%. Водночас середня вартість упаковки тоді становила близько 65 гривень, тоді як зараз – приблизно 76,70 гривні, що на 11,70 гривні більше.

