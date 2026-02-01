Уникайте цих днів у лютому: коли не варто рибалити

У лютому рибалкам варто уважно планувати виїзди на водойми, адже не всі дні місяця будуть сприятливими для кльову. Крім того, не всю рибу вдасться ловити навіть у сприятливі дні, адже один вид любить теплішу водойму, а інший – ловиться на спеціальні приманки.

Коли ловити рибу у лютому найгірше?

Рибальський календар на лютий свідчить про те, що перший тиждень останнього місяця зими несприятливий для риболовлі, повідомляють "Факти".

Наприклад поганими для риболовлі вважаються 4, 10, 11, 12, 13 та 28 лютого. Тобто у ці дні кльов буде нестабільним, а тому можна залишитися без улову.

Натомість геть несприятливими будуть 1, 2, 3 лютого, а також період із 14 по 18 лютого. Ймовірність кльову мінімальна, а час на водоймі не принесе бажаного результату.

Таким чином, за можливості потрібно обирати інші дні місяця для того, щоб порибалити взимку.

Яку рибу можна ловити взимку?

Для риболовлі взимку рибалки часто використовують саме вудки з блешнями, поплавкові вудки, або ж зимові жерлиці, пишуть в Закарпатському рибоохоронному патрулі.

Втім найкраще використовувати саме короткі вудки з котушкою, щоб регулювати довжину волосіння. А ще вудки мають бути з матеріалу, що дозволятиме тримати їх голою рукою. Річ у тім, що риба взимку млява, а щоб засікти клювання, потрібна особлива чутливість.

Риболовля на окуня

Найкращий кльов окуня взимку – у перші тижні після льоду. Пізніше він тримається невеликими зграйками біля берегів і старих русел, а холодна вода змушує його опускатися на глибину.

Риболовля на карася

Карась витримує воду з низьким вмістом кисню, а холод переживає, зариваючись у мул і впадаючи в анабіоз. Але ця риба є теплолюбною, а тому часто зустрічається біля теплих джерел або електростанцій. Ловлять його там, де є окунь і плітка.

Риболовля на коропа

Взимку короп активний у стоячій воді з мулистим дном, біля дерев, очерету та затоплених предметів. Ловлять на зимову вудку з мормишкою або блешнею.

