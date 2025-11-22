Їстівні, але на межі зникнення: які гриби збирати в Україні не можна

В Україні є низка їстівних грибів, що опиняється на межі зникнення. Їх на сьогодні внесено до Червоної книги. Йдеться про такі види грибів, як лев’яча грива, боровик бронзовий та маховик паразитний

Які їстівні гриби перебувають на межі зникнення?

Відповідно до звіту Міжнародного союзу охорони природи (IUCN), передає 24 Канал, кількість видів грибів у Червоній книзі, які перебувають під загрозою зникнення, перевищила 1 000.

До скорочення таких видів призводить як вирубка лісів, так і розширення сільського господарства та розвитку міст.

Наприклад, рідкісний гриб – лев'яча грива, або ж Hericium erinaceus, занесений до Червоної книги України відносно нещодавно.

Він знайдений у степовій зоні країни, зокрема в Одесі, йдеться в дослідженнях Інституту ботаніки імені М. Холодного. Належить гриб до цінних їстівних видів, а знайти його можна на стовбурах дерев.



Лев'яча голова розрісся на стовбурі дерева / Фото Jim Champion (Вікіпедія)

Те саме стосується боровика бронзового (Boletus aereus), який також занесений до Червоної книги, статус якого – вразливий.

Боровик бронзовий – це один із видів білого гриба. Хоч гриб є їстівним, однак його не можна збирати. Він став вразливим через збір людьми, вирубування дубових лісів та природну рідкісність, йдеться в організації "Карпатсько-Дунайська програма".



Чим відрізняється боровик бронзовий від звичайного вигляду білого гриба / Фото vlisi.com

Маховик паразитний (Pseudoboletus parasiticus) попри назву теж вважається їстівним.

На сайті Світ грибів України йдеться про те, що цей гриб росте в листяних та змішаних лісах по всьому лісостепу. Він паразитує плодові тіла роду Scleroderma. Водночас зустріти його можна рідко, через це занесений до Червоної книги.



Як росте маховик паразитний / Фото vlisi.com

Які штрафи за збирання грибів з Червоної книги?