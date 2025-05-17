Втрати у виноградарстві: які масштаби збитків в Україні

Прогнозування заморозків є одним із важливих факторів розміщення насаджень винограду на території України. Наприклад, Інститут виноградарства та виноробства імені Таїрова постійно моніторить стан виноградників півдня Одещини.

Збитки у виноградарстві в Україні у 2025 році

Зокрема оптимальна зона промислового виноградарства охоплює південні райони, повідомляє 24 Канал з посиланням на вчених Національного наукового центру.

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Річ у тім, що на півдні країни заморозки були найменш інтенсивними. Тому вони не спричиняли значної шкоди рослинам винограду.

Кандидат біологічних наук, завідувач відділу виноградарства Андрій Штірбу сказав, що зовсім інша ситуація склалася північніше. Тобто за межами оптимальної зони промислового виноградарства, де здебільшого розміщені невеликі площі під насадженнями, переважно господарств населення.

Проблема полягає у тому, що врожайність цих насаджень винограду у 2025 році буде залежати від ступеню пошкодження рослин.

Так, якщо пошкоджені тільки верхівки пагонів, то їх ріст відновиться за рахунок пасинкових бруньок і врожай може бути нормальним,

– пояснив експерт.

Якщо зелені пагони пошкоджені сильно, але нижні частини їх збереглися, то в такому випадку врожай можна одержати частково за рахунок суцвіть, що збереглися, і частково за рахунок пагонів, які будуть розвиватися із пасинкових бруньок (на окремих сортах).

Важливо! При повній загибелі молодих пагонів від заморозків ймовірна повна втрата врожаю, однак відновлення зеленого приросту може відбуватись з бруньок заміщення, і добрий ефект надає застосування підживлення.