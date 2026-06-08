Рибалкам в Україні змінюють правила: що дозволять уже з червня

У червні 2026 року для українських рибалок почнуть діяти оновлені правила, пов'язані із завершенням нерестового періоду. Водночас окремі сезонні обмеження залишаться чинними, а за їх порушення передбачені значні штрафи.

Нерестова заборона поступово завершується

Головною зміною для любителів риболовлі стане поступове скасування нерестових обмежень на більшості водойм країни. За інформацією Державного агентства меліорації та рибного господарства України, вже з 10 червня дозволяється рибальство на водосховищах, де раніше діяли сезонні заборони.

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Однак не всі водойми відкриються одночасно. У затоках, старицях, заплавах та інших придаткових водоймах обмеження збережуться до кінця місяця. Саме тому рибалкам варто заздалегідь уточнювати статус конкретної водойми перед виїздом на риболовлю.

Фахівці наголошують, що червень залишається перехідним періодом, коли в різних регіонах можуть діяти різні правила вилову.

Які норми діятимуть після завершення нересту

Після завершення нерестового періоду для рибалок повертаються стандартні правила любительського рибальства. Зокрема, добова норма вилову становитиме до 3 кілограмів риби одного виду або один трофейний екземпляр понад установлену норму.

Також буде збільшено кількість дозволених снастей. Якщо під час нерестової заборони рибалка міг використовувати не більше двох гачків, то після її завершення дозволяється застосовувати снасті із загальною кількістю до семи гачків на одну особу.

Такі зміни пов'язані із завершенням періоду відтворення водних біоресурсів та поверненням до звичайного режиму рибальства.

Заборона на вилов раків поки залишається чинною

Попри послаблення правил для рибалок, сезонна заборона на вилов раків у червні продовжить діяти. На великих водосховищах України, зокрема Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам'янському та Дніпровському, обмеження триватимуть до 30 червня 2026 року.

Такий самий термін заборони встановлено і для більшості інших водойм країни. За кожного незаконно виловленого рака порушнику доведеться сплатити 3332 гривні відшкодування збитків.

Окремі обмеження діють і для червонокнижних видів. Зокрема, широкопалий рак на території Закарпатської області занесений до Червоної книги України, тому його вилов заборонений протягом усього року.

Після завершення заборони, з 1 липня, вилов раків знову стане дозволеним. Одна людина зможе добувати до 30 раків на добу у звичайних водоймах та до 50 раків у водоймах, де передбачене платне рибальство. При цьому дозволяється використовувати різні способи лову, однак загальна кількість знарядь не повинна перевищувати п'яти одиниць на одного рибалку.

З 1 червня для рибалок стартувала нова заборона: за що тепер можуть оштрафувати

З 1 червня для українських рибалок запроваджують нові сезонні обмеження. Тимчасова заборона стосується вилову окремих біоресурсів у басейні Чорного моря – креветки та мідії.

У звичайний період рибалки повинні слідкувати за обсягом вилову. Добова норма для креветок становить один кілограм, тоді як для двостулкових молюсків – п'ять кілограмів.