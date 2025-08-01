Ціни на товари в Україні за останні роки наблизилися до європейських цін. Однак спостерігається, що деякі продовольчі продукти взагалі перевищили вартість в країнах-сусідах, як-от Румунія, Словаччина та Польща, де масло коштує дешевше, аніж в Україні.

Які продукти здорожчали в Україні?

Відповідно до Інфляційного звіту НБУ за липень, передає 24 Канал, причиною такого росту цін в Україні порівняно з європейськими є внутрішні та зовнішні проблеми, зокрема війна, клімат, витрати виробництва, глобальні ціни та попит.

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Як пояснює регулятор, у першій половині 2025 року тренд на зближення українських цін на продукти до європейських продовжився. Відомо, що ціни на продукти в Україні з 2016 року зросли в євро на 79%, а от в країнах Європи – на 46%.

Натомість варто додати, що деякі групи продуктів все ж залишаються нижчими в ціні порівняно з європейською вартістю. .

Ціна на хліб, крупи, фрукти, овочі та прісноводну рибу є нижчими, аніж у Європі. Це стосується й соняшникової олії, яка дешевша на 20 – 25%, ніж у Польщі, а також, м'ясо птиці та яєць.

А от якщо взяти вершкове масло, то ціна на нього вища, ніж середньоєвропейські ціни, зокрема порівняно з Польщею вартість на продукт на 25% вища. Крім того, інші молочні продукти та свинина теж дорожчі, ніж польські.

Що сприяє росту цін?

Річ у тім, що купівельна спроможність населення стримує ріст цін, адже коли ціна на продукт сягає психологічного рівня, то попит на нього одразу знижується. Своєю чергою, слабкий розвиток тваринництва та інших секторів штовхає ціни вгору.

Крім того, угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, що сприяє нарощенню торгівлі продовольчими товарами, є одним із чинників наближення цін до європейських.

Відтак, Україна нарощує імпорт товарів: за перше півріччя імпорт свинини зріс у 4,4 раза, а імпорт молока – у 1,6 раза.