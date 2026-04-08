Продукти з ризиком для здоров'я: що українцям категорично заборонено продавати на ринку

Не всі продукти, які продаються на ринках, є безпечними для споживання. У Держпродспоживслужбі нагадали, які товари категорично заборонені до реалізації та можуть становити загрозу для здоров’я.

Які продукти не допускаються до продажу?

На ринках дозволено продавати лише ті харчові продукти, які пройшли лабораторний контроль, повідомляють у Держпродспоживслужбі. Перевірка здійснюється в акредитованих лабораторіях, що зазвичай працюють безпосередньо на території ринку.

Під суворою забороною – будь-які продукти із простроченим терміном придатності або датою "вжити до". Це стосується всіх категорій без винятку, включно з м'ясом, молочною продукцією та іншими швидкопсувними товарами.

Також не допускається продаж продуктів, які потребують спеціальних умов зберігання, без холодильного обладнання. Йдеться про м'ясо, рибу, молочні вироби та інші товари, що швидко псуються.

Зверніть увагу! Окремо заборонено реалізовувати домашні напівфабрикати та кулінарні вироби. До цього переліку входять фарш, котлети, домашні ковбаси, кров'янка, зельц, холодець та інші подібні продукти, оскільки неможливо проконтролювати умови їх виготовлення.

Консервація та неякісні продукти – під особливим контролем

Через високий ризик ботулізму заборонено продавати домашні консерви – м'ясні, рибні, молочні, овочеві, фруктові та грибні. Такі продукти можуть становити серйозну небезпеку для здоров'я через можливе бактеріальне зараження.

Також не допускається продаж зерна та круп із домішками бур'янів або лікарських рослин, які можуть бути токсичними. Під забороною – гнилі, пошкоджені або зіпсовані овочі, фрукти, ягоди та зелень.

Важливо! Фахівці наголошують: дотримання цих правил є ключовим для безпеки споживачів і допомагає уникнути харчових отруєнь та інших ризиків для здоров'я.

