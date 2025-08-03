Найдешевша сільгоспземля не на Донеччині: де гектар коштує менше 40 тисяч
- Середня ціна за гектар сільськогосподарської землі в Україні становить 60,7 тисячі гривень.
- Найдешевша земля у Запорізькій області, де гектар коштує 38,3 тисячі гривень, а найдорожча — в Івано-Франківській області з ціною 126,6 тисячі гривень за гектар.
Від початку відкриття ринку сільськогосподарських земель, попри пандемію та війну в Україні, середня ціна за гектар виросла на 60%. Таким чином, в середньому за один гектар у червні треба було сплатити 60,7 тисячі гривень.
Де найнижча ціна за гектар землі в Україні?
Якщо у травні 2022 року гектар землі в середньому коштував 38,5 тисячі гривень, то за 3 роки ціна зросла на понад 22 тисячі гривень, передає 24 Канал з посиланням на Опендатабот.
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Найдорожче купівля землі обійдеться в 3-х областях України – на Івано-Франківщині з ціною в 126,6 тисячі гривень, на Львівщині (118,3 тисячі гривень) та Київщині (89,3 тисячі гривень).
Водночас найактивніше цьогоріч купляють землю на Полтавщині, Вінниччині та Київщині.
А от найдешевшою земля буде у прифронтових регіонах з найнижчою ціною на Запоріжжі:
- У Запорізькій області ціна за гектар становить 38,3 тисячі гривень,
- На Херсонщині ціна трішки більше, ніж 39 тисяч гривень,
- На Чернігівщині – понад 41 тисяча гривень,
- У Миколаївській області – 41,6 тисячі гривень за гектар,
- На Одещині – майже 42 тисячі гривень.
Ціни на землю в Україні у 2025 році / Інфографіка Опендатабот
Зауважте! Найдорожчою серед прифронтових регіонів є сільськогосподарська земля Дніпропетровської області. Там за гектар доведеться віддати майже 74 тисячі гривень. А земля в Донецькій області коштує навіть дорожче, аніж на Одещині – 50,5 тисячі гривень за гектар.