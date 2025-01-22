Ціни на яйця в Україні впали: що спричинило здешевшання у несезон

З жовтня 2024 року яйця почали стрімко дорожчати, що відобразилося на їх споживанні. Українці почали набагато менше купувати яєць, особливо брендованих та в упаковці.

Чому яйця подешевшали в зиму

Виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко говорить, що у IV кварталі минулого року суттєво зросло промислове виробництво яєць, повідомляє 24 Канал із посиланням на Agrotimes. Крім того, дещо скоротився експорт на тлі високих внутрішніх відпускних цін.

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За словами експерта, усе це в цілому призвело до надмірної пропозиції на українському ринку, зростання конкуренції за споживачів і, відповідно, зниження відпускних цін, пояснив експерт.

Звичайно, це негативно позначається на фінансовому стані виробників яєць, які за підвищення собівартості виробництва змушені продавати продукцію нижче її рівня,

– зазначив він.

Важливим чинником подальшого формування виробниками гуртово-відпускних цін на яйця є попит кінцевих споживачів, який також може досить стрімко змінюватися.

Наразі спостерігається динаміка їхнього зростання, однак навряд чи гуртово-відпускні ціни досягнуть рівня жовтня-листопада минулого року,

– вважає Сергій Карпенко.

Він нагадав, що ціни на яйця мають яскраво виражену сезонність через значну частку домогосподарств у структурі виробництва: близько 50%. Зазвичай найдешевші промислові яйця – у весняно-літній період, що пов'язано зі збільшенням пропозиції від господарств населення, зміною раціону курей та умов зберігання яєць у період дії підвищених температур.

Зверніть увагу! Зі скороченням виробництва яєць у домогосподарствах населення в осінньо-зимовий період ціни промислових виробників зростають.