В Україні продовжується зростання цін на продовольчі товари. Однак найбільше з усіх продуктів за рік здорожчали яйця.

На скільки здорожчали яйця за рік?

Ціни на основні харчові продукти в Україні за останній рік суттєво зросли, найбільше подорожчали яйця та м'ясо, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держстат. Крім того, серед фруктів найбільше зростання у яблук: вони додали в ціні з 26,5 до 48,8 гривні за кілограм, що становить зростання на 84,4%.

Читайте також За цей рік Україна значно збільшила виторг від яєць: хто купив найбільше

Зверніть увагу! За даними статистичного відомства, у вересні 2025 року в порівняні з вереснем минулого року найбільше подорожчали яйця – з 35,3 до 54,2 гривні за десяток, або на 53,6%.

Скільки коштує десяток яєць у магазині?

За даними "Мінфіну", ціна за десяток яєць у популярних супермаркетах складає:

Яйця курячі Ясенсвіт, 1 сорт, 10 штук

Auchan 71,40 гривні;

Novus 67,99 гривні;

Megamarket 78,20 гривні;

АТБ 67,90 гривні;

Varus 59,90 гривні.

Українських яєць у Великій Британії найбільше: місцеві виробники обурені.