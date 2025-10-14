Цены на яйца рекордно выросли: сколько стоит десяток в магазине
- Яйца в Украине подорожали на 53,6% за год, с 35,3 до 54,2 гривны за десяток.
- Цена на десяток яиц в супермаркетах колеблется от 59,90 до 78,20 гривны.
В Украине продолжается рост цен на продовольственные товары. Однако больше всего из всех продуктов за год подорожали яйца.
На сколько подорожали яйца за год?
Цены на основные продукты питания в Украине за последний год существенно выросли, больше всего подорожали яйца и мясо, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госстат. Кроме того, среди фруктов наибольший рост у яблок: они прибавили в цене с 26,5 до 48,8 гривны за килограмм, что составляет рост на 84,4%.
Обратите внимание! По данным статистического ведомства, в сентябре 2025 года по сравнению с сентябрем прошлого года больше всего подорожали яйца – с 35,3 до 54,2 гривны за десяток, или на 53,6%.
Сколько стоит десяток яиц в магазине?
По данным "Минфина", цена за десяток яиц в популярных супермаркетах составляет:
Яйца куриные Ясенсвит, 1 сорт, 10 штук
Auchan 71,40 гривны;
Novus 67,99 гривны;
Megamarket 78,20 гривны;
АТБ 67,90 гривны;
Varus 59,90 гривны.
Украинских яиц в Великобритании больше всего: местные производители возмущены.
Украина стала крупнейшим поставщиком куриных яиц в Великобританию, обойдя Нидерланды.
Британские фермеры обеспокоены, поскольку импорт яиц из Украины не соответствует британским стандартам благосостояния животных.