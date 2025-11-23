Укр Рус
23 листопада, 15:14
2

Чи можливе тихе полювання взимку: види грибів, які можна знайти

Валерія Городинська
Основні тези
  • Зимові опеньки ростуть на мертвій деревині, пеньках та ослаблених деревах у лісах і парках, витримують мороз і сніг.
  • Гливу звичайну можна знайти на твердих листяних породах дерев, таких як бук, взимку.

Попри холод, сніг і заморозки, зима не є перешкодою для грибників. Річ у тім, що у цей період у лісі продовжують з'являтися зимові опеньки, гливи та воскові шапки, які витримують мінусові температури.

Де шукати зимові гриби?

  • Зимові опеньки

Зимовий опеньок починають свій розвиток на перетині осені та зими, передає 24 Канал з посиланням AgroOne.

Росте опеньок у лісах на мертвій деревині, на пеньках та на ослаблених деревах у парках і лісах. А найчастіше їх можна знайти на вербах, тополях, осиках, вільхах і дубах, а також на зрубаних колодах, що лежать у вологих місцях.

Зауважте! За даними видання Woodland Trust, цей гриби, з'являючись взимку може витримувати мороз, і сніг, і навіть може пережити замерзання.

  • Глива звичайна

Гливу звичайну теж можна знайти взимку, а знайти цей гриб можна знайти на твердих порід дерев, особливо на листяних, таких як бук. 

Колір таких грибів є білим або сірим, але іноді буває коричневого кольору. Крім того, форма гриба може бути лопатевою або хвилястою. 

  • Оливково-коричнева воскова шапка

Це їстівний вид гриба, що походить з Європи. Він з'являється пізньої осені в хвойних лісах, часто з першими заморозками ( листопад-грудень). Також вони часто ростуть великими групами особин та скупченнями.

Чи є гриби у листопаді?

  • В листопаді можна знайти холодостійкі гриби. Йдеться про опеньки, рядовки, вовнянки, зеленушки та гливи. 

  • Також у листопаді попри доволі холодну погоду можна також зібрати сироїжки та маслюки

  • Варто зауважити, що чимало грибів в лісі можна збирати після дощу, особливо в затемнених місцях або ж біля повалених дерев, за умов стабільної температури.