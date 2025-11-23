Чи можливе тихе полювання взимку: види грибів, які можна знайти

Попри холод, сніг і заморозки, зима не є перешкодою для грибників. Річ у тім, що у цей період у лісі продовжують з'являтися зимові опеньки, гливи та воскові шапки, які витримують мінусові температури.

Де шукати зимові гриби?

Зимові опеньки

Зимовий опеньок починають свій розвиток на перетині осені та зими, передає 24 Канал з посиланням AgroOne.

Росте опеньок у лісах на мертвій деревині, на пеньках та на ослаблених деревах у парках і лісах. А найчастіше їх можна знайти на вербах, тополях, осиках, вільхах і дубах, а також на зрубаних колодах, що лежать у вологих місцях.

Зауважте! За даними видання Woodland Trust, цей гриби, з'являючись взимку може витримувати мороз, і сніг, і навіть може пережити замерзання.

Глива звичайна

Гливу звичайну теж можна знайти взимку, а знайти цей гриб можна знайти на твердих порід дерев, особливо на листяних, таких як бук.

Колір таких грибів є білим або сірим, але іноді буває коричневого кольору. Крім того, форма гриба може бути лопатевою або хвилястою.

Оливково-коричнева воскова шапка

Це їстівний вид гриба, що походить з Європи. Він з'являється пізньої осені в хвойних лісах, часто з першими заморозками ( листопад-грудень). Також вони часто ростуть великими групами особин та скупченнями.

Чи є гриби у листопаді?