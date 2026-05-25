ЄС на рік скасував мита на добрива: як це вплине на фермерів і ринок

Європейський Союз вирішив тимчасово скасувати мита на ключові азотні добрива, які використовують у сільському господарстві. У Брюсселі очікують, що це допоможе знизити витрати фермерів і водночас скоротити залежність від постачання з Росії та Білорусі.

ЄС відкриває доступ до дешевших добрив

Рада ЄС ухвалила рішення на один рік призупинити дію мит на низку азотних добрив і компонентів для їх виробництва, зокрема сечовину та аміак, повідомили на сайті Європейської ради. Ці речовини є основою для виробництва азотних добрив, які широко використовуються європейськими аграріями.

У Євросоюзі розраховують, що такий крок дозволить зменшити фінансовий тиск на фермерів і виробників добрив. За оцінками Європейської комісії, економія на імпортних митах може становити близько 60 мільйонів євро.

Міністр фінансів Кіпру Макіс Керавнос наголосив, що рішення має стратегічне значення для аграрного сектору. "Сьогоднішнє рішення дає європейським фермерам кращий доступ до доступних і надійних поставок добрив. Водночас ми прискорюємо відмову від російської та білоруської продукції".

Російські та білоруські добрива під винятком

Попри загальне пом'якшення торговельних умов, новий режим не поширюватиметься на продукцію з Росії та Білорусі. У ЄС пояснили це війною Росії проти України та підтримкою Москви з боку Мінська.

Механізм також матиме певні обмеження. Безмитне ввезення стосуватиметься лише тих товарів, які не постачаються до Євросоюзу за вже чинними пільговими умовами.

Щоб уникнути тиску на внутрішніх виробників, у Брюсселі встановили квоти. Їх обсяг дорівнюватиме імпорту за режимом найбільшого сприяння у 2024 році плюс 20% від торішніх поставок із Росії та Білорусі.

Чому питання добрив стало критичним

У ЄС нагадують, що ринок добрив перебуває під тиском ще з 2021 року. Подорожчання продукції напряму вплинуло на собівартість вирощування сільгоспкультур і, як наслідок, на ціни продовольства.

Торік Євросоюз імпортував близько 2 мільйонів тонн аміаку та 5,9 мільйона тонн сечовини, а також 6,7 мільйона тонн азотних добрив і сумішей. Частина таких поставок уже надходить безмитно з країн, які мають преференційний доступ до ринку ЄС, однак значні обсяги й досі обкладалися митом у межах 5,5 – 6,5%.

Новий механізм набуде чинності наступного дня після публікації в офіційному журналі ЄС і діятиме протягом року. У разі потреби Європейська комісія може запропонувати продовження або коригування цієї політики.

ЄС готує екстрену допомогу своїм фермерам через різке подорожчання добрив

Європейський Союз розглядає можливість створення резервів добрив та додаткової підтримки фермерів через різке зростання цін. Причиною нової кризи стали подорожчання енергоносіїв і нестабільність поставок на тлі конфлікту на Близькому Сході.