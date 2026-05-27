У ЄС назвали країни, які продовжують блокувати агропродукцію з України

Одразу три країни Європейського Союзу продовжують утримувати односторонні обмеження на імпорт української агропродукції. Це відбувається попри чинну торгівельну угоду між Україною та ЄС та заклики Єврокомісії відмовитися від таких рішень.

Три країни ЄС зберігають заборони на українську продукцію

Угорщина, Польща та Словаччина наразі залишають чинними односторонні обмеження на ввезення окремих видів української аграрної продукції, повідомляє "Європейська Правда". Такі дії суперечать положенням Угоди про глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом.

Про це повідомив високопосадовець ЄС, обізнаний із ситуацією. За його словами, саме ці три держави продовжують блокувати імпорт певних категорій українських сільськогосподарських товарів.

Попри неодноразові звернення з боку Європейської комісії, країни поки що не відмовилися від запроваджених обмежень.

У Брюсселі вважають причини радше політичними

За оцінкою співрозмовника, причини збереження заборон мають більше політичний, ніж економічний характер. Він наголосив, що оновлена Угода про глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі вже містить механізми захисту для держав-членів ЄС.

Йдеться про спеціальні положення, які можуть бути активовані у випадках, коли імпорт з України створює суттєві труднощі для місцевих агровиробників. Таким чином, у межах угоди вже передбачені інструменти реагування без необхідності вводити односторонні заборони.

Саме тому, за даними джерела, у Брюсселі вважають чинні обмеження недостатньо обґрунтованими.

ЄС продовжує переговори з державами-членами

Попри наявність суперечностей, Європейський Союз не припиняє діалог із Польщею, Угорщиною та Словаччиною. У центрі переговорів – пошук рішення, яке дозволить відмовитися від національних обмежень та повернутися до механізмів регулювання, передбачених торговельною угодою з Україною.

У ЄС розраховують, що держави-члени погодяться перейти до спільного підходу у врегулюванні питань аграрної торгівлі та відмовляться від практики односторонніх заборон.

Подальші кроки сторін залежатимуть від результатів переговорів між Брюсселем та країнами, які наразі утримують обмеження.

Єврокомісія виступила проти заборони Угорщини на українську агропродукцію

Раніше ми розповідали, що Європейська комісія вкотре закликала країни ЄС відмовитися від односторонніх обмежень щодо української агропродукції. У Брюсселі наголосили, що рішення Угорщини не має достатніх підстав і може зашкодити єдиному ринку Євросоюзу.

Представник Єврокомісії також звернув увагу, що оновлена торгова угода вже містить достатні інструменти для захисту європейських виробників. Зокрема, документ передбачає спеціальні захисні механізми, які можуть бути застосовані у разі, якщо імпорт спричинить серйозні труднощі для Євросоюзу або окремих країн-членів.