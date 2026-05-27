Три страны ЕС сохраняют запреты на украинскую продукцию

Венгрия, Польша и Словакия пока оставляют в силе односторонние ограничения на ввоз отдельных видов украинской аграрной продукции, сообщает "Европейская Правда". Такие действия противоречат положениям Соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, знакомый с ситуацией. По его словам, именно эти три государства продолжают блокировать импорт определенных категорий украинских сельскохозяйственных товаров.

Несмотря на неоднократные обращения со стороны Европейской комиссии, страны пока не отказались от введенных ограничений.

В Брюсселе считают причины скорее политическими

По оценке собеседника, причины сохранения запретов имеют больше политический, чем экономический характер. Он отметил, что обновленное Соглашение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли уже содержит механизмы защиты для государств-членов ЕС.

Речь идет о специальных положениях, которые могут быть активированы в случаях, когда импорт из Украины создает существенные трудности для местных агропроизводителей. Таким образом, в рамках соглашения уже предусмотрены инструменты реагирования без необходимости вводить односторонние запреты.

Именно поэтому, по данным источника, в Брюсселе считают действующие ограничения недостаточно обоснованными.

ЕС продолжает переговоры с государствами-членами

Несмотря на наличие противоречий, Европейский Союз не прекращает диалог с Польшей, Венгрией и Словакией. В центре переговоров – поиск решения, которое позволит отказаться от национальных ограничений и вернуться к механизмам регулирования, предусмотренных торговым соглашением с Украиной.

В ЕС рассчитывают, что государства-члены согласятся перейти к общему подходу в урегулировании вопросов аграрной торговли и откажутся от практики односторонних запретов.

Дальнейшие шаги сторон будут зависеть от результатов переговоров между Брюсселем и странами, которые сейчас удерживают ограничения.

Еврокомиссия выступила против запрета Венгрии на украинскую агропродукцию

Ранее мы рассказывали, что Европейская комиссия в очередной раз призвала страны ЕС отказаться от односторонних ограничений в отношении украинской агропродукции. В Брюсселе отметили, что решение Венгрии не имеет достаточных оснований и может повредить единому рынку Евросоюза.

Представитель Еврокомиссии также обратил внимание, что обновленное торговое соглашение уже содержит достаточные инструменты для защиты европейских производителей. В частности, документ предусматривает специальные защитные механизмы, которые могут быть применены в случае, если импорт повлечет серьезные трудности для Евросоюза или отдельных стран-членов.