Єврокомісія виступила проти заборони Угорщини на українську агропродукцію

Європейська комісія вкотре закликала країни ЄС відмовитися від односторонніх обмежень щодо української агропродукції. У Брюсселі наголосили, що рішення Угорщини не має достатніх підстав і може зашкодити єдиному ринку Євросоюзу.

Єврокомісія закликає Угорщину скасувати обмеження

Заборона уряду Угорщини на ввезення української продукції агропромислового комплексу не є обґрунтованою та має бути скасована, повідомляє "Interfax-Україна". Таку позицію озвучив у Брюсселі під час брифінгу речник Європейської комісії з питань розширення Тома Реньє.

За його словами, позиція Європейської комісії залишається незмінною – держави-члени ЄС повинні відмовитися від односторонніх заходів щодо української продукції. У Брюсселі продовжують консультації з відповідними країнами, аби домогтися такого рішення.

Реньє наголосив, що подібні кроки можуть призвести до фрагментації єдиного європейського ринку. Саме тому в Єврокомісії не вважають виправданими національні обмеження після комплексного оновлення Угоди про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі між Європейським Союзом та Україною.

У Брюсселі нагадали про механізми захисту ринку ЄС

Представник Єврокомісії також звернув увагу, що оновлена торгова угода вже містить достатні інструменти для захисту європейських виробників. Зокрема, документ передбачає спеціальні захисні механізми, які можуть бути застосовані у разі, якщо імпорт спричинить серйозні труднощі для Євросоюзу або окремих країн-членів.

У зв'язку з цим, за словами Реньє, Європейська комісія продовжує наполягати на скасуванні національних обмежень, які ще залишаються чинними.

Водночас речник утримався від прогнозів щодо можливих подальших кроків Брюсселя. Він зазначив, що наразі головним завданням залишається діалог з державами-членами та роз'яснення додаткових гарантій захисту, закладених в оновленій угоді між ЄС та Україною.

Угорщина скасувала заборону на український агроімпорт: фермери вже б'ють на сполох

В Угорщині припинили дію надзвичайні урядові постанови, серед яких була й заборона на імпорт низки українських аграрних товарів. Місцеві аграрні організації вже закликають владу якнайшвидше повернути ці обмеження на законодавчому рівні.

В Угорщині 13 травня завершилася дія низки урядових постанов, ухвалених у межах режиму надзвичайного стану.

Йшлося про заборону імпорту більш як 20 категорій товарів. До переліку входили пшениця, кукурудза, насіння соняшнику та ріпаку, борошно, м'ясо птиці, яйця та інші види продукції.