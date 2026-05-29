Європа не може розпродати яблука та груші: що це означає для ринку

У Європі зберігаються вищі, ніж очікувалося, запаси яблук і груш, що створює додатковий тиск на ринок. Через надлишок продукції продажі затягуються, а імпорт фруктів із Південної півкулі може сповільнитися.

Європейський ринок фруктів стикається з надлишковими запасами

Запаси яблук і груш у Європі залишаються вищими за оптимальні рівні, що ускладнює ринкову ситуацію та впливає на торгівлю, повідомляє FreshPlaza. Про це розповіли учасники фруктового ринку, зазначаючи, що ситуація відрізняється залежно від країни та сорту, однак у багатьох регіонах досі накопичені значні обсяги продукції.

У Великій Британії запаси фруктів поступово скорочуються відповідно до плану переходу на поставки з Південної півкулі у літні місяці. Проте нинішній сезон виявився складнішим за попередні роки.

За словами представника Worldwide Fruit Тоні Гардінга, слабший попит і більші обсяги фруктів першого класу посилили конкуренцію на ринку та зробили продажі більш залежними від промоакцій.

Водночас виробники стикаються зі стрімким зростанням витрат. Вартість добрив і засобів захисту рослин зросла майже на 40%, а ціни на енергоносії залишаються нестабільними. Зокрема, в окремі періоди ціна дизельного пального для аграріїв подвоювалася.

Імпорт із Південної півкулі може затриматися

Надлишкові запаси у Європі впливають і на міжнародну торгівлю фруктами. Через необхідність розпродати наявну продукцію окремі країни можуть відкласти або обмежити імпорт яблук і груш із Південної півкулі.

Поставки груш до Великої Британії вже тривають. Перші партії із Південної Африки, зокрема сорти Qtee та Green Williams, почали надходити ще у лютому, а згодом додалися груші Forelle. Також ринок отримує продукцію з Південної Америки, хоча логістика й надалі залишається складною через перебої у морських перевезеннях.

Щодо яблук, ринок переходить на продукцію з Південної Африки та Нової Зеландії. Найближчими тижнями очікуються додаткові поставки з Чилі, Аргентини та Південної Африки, включно із сортами Pink Lady, Royal Gala та Granny Smith.

Попри складний сезон, якість фруктів пізнього збору з Північної півкулі залишається високою.

Погода та геополітика додають нових ризиків

Сезон вирощування у Новій Зеландії та Чилі загалом був сприятливим, що дозволило сформувати стабільний урожай. Натомість у частині Південної Африки та Аргентини ситуацію ускладнили град і несприятливі погодні явища.

У регіоні Серес у Південній Африці негода пошкодила сади та інфраструктуру, що негативно вплинуло на обсяги експортної продукції першого класу. Водночас у регіоні Елгін виробники повідомляють про хороший урожай і високу якість фруктів.

Додаткові ризики створює й міжнародна ситуація. Через напруження на Близькому Сході частина судноплавних компаній уже запроваджує додаткові «воєнні» надбавки до фрахту. Поки що прямий вплив на постачання фруктів до Великої Британії залишається обмеженим, однак ринок уважно стежить за розвитком подій.

Українські фермери програють імпортній груші

Раніше ми говорили, що у нинішньому сезоні український ринок груші залишається під тиском імпортної продукції. Водночас ціни на вітчизняну грушу виявилися нижчими, ніж очікували виробники.