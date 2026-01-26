Світові гіганти алкоголю тонуть у запасах: попит на віскі, коньяк і текілу різко впав

Різке падіння споживання міцного алкоголю спричинило накопичення рекордних запасів непроданої продукції у найбільших світових виробників. Компанії змушені скорочувати виробництво та переглядати цінову політику, щоб розвантажити склади.

Попит на міцний алкоголь різко впав?

Світовий ринок міцного алкоголю переживає безпрецедентний спад попиту на віскі, коньяк і текілу, повідомляє Financial Times. Це призвело до різкого зростання складських запасів у провідних міжнародних концернів.

За підрахунками видання, сукупна вартість непроданого алкоголю у п'яти найбільших компаній галузі – Diageo, Pernod Ricard, Campari, Brown-Forman та Remy Cointreau – сягає близько 22 мільярдів доларів США, що є максимальним показником за більш ніж десятиліття.

Зверніть увагу! Компанії вже консервують частину виробничих потужностей і знижують ціни, намагаючись скоротити надлишкові обсяги продукції. Зокрема, запаси французького виробника коньяку Remy Cointreau оцінюються у 1,8 мільярда євро – це майже вдвічі більше за його річний дохід і майже дорівнює ринковій капіталізації компанії.

Аналітики застерігають, що накопичення таких обсягів алкоголю посилює боргове навантаження та підвищує ризик цінової війни на ринку. За словами аналітика компанії Bernstein Тревора Стірлінга, нинішній рівень запасів уже перевищив показники, зафіксовані під час світової фінансової кризи.

Важливо! Водночас інвестори не мають єдиної думки щодо тривалості спаду. Частина експертів пов'язує зниження споживання з довгостроковими соціальними змінами – популяризацією препаратів для зниження ваги та зростанням уваги до здорового способу життя.

