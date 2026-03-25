"Запеклий хліб" із фронту підкорює Лондон: як аграрії допомагають ЗСУ

У Лондоні презентували ініціативу "Запеклий хліб" – символ стійкості українських аграріїв, які працюють біля лінії фронту. Цей проєкт не лише розповідає світу про війну, а й допомагає збирати кошти для військових.

18 березня у Лондоні відбувся вечір Burning Bread: from the Ukrainian frontline fields to London ("Запеклий хліб: з українських прифронтових полів до Лондона"), повідомляє 24 Канал. Подія об'єднала представників бізнесу, медіа, креативних індустрій, української діаспори та мешканців британської столиці, щоб привернути увагу до роботи українських аграріїв під час війни та зібрати кошти на підтримку українських військових.

Центральним символом вечора став "Запеклий хліб". Це хліб із борошна, виготовленого з пшениці, вирощеної на полях Групи АГРОТРЕЙД усього за 30 км від лінії фронту поблизу Куп'янська. Його історія стала простою й водночас дуже точною ілюстрацією того, з чим щодня стикаються українські аграрії.

Ціна українського хліба

Сьогодні ціна українського хліба значно вища, ніж здається. За оцінками експертів, збитки аграрного сектору внаслідок повномасштабної війни становлять близько 84 млрд доларів. Йдеться про зруйновану інфраструктуру, втрату техніки та врожаю, порушену логістику, заміновані або тимчасово окуповані землі.

Україна вже втратила до 20% посівних площ, а понад 5 млн гектарів залишаються непридатними для використання через міни та нерозірвані боєприпаси.

Засівати поля й отримувати врожай на прифронтових територіях – це про збереження життя в цих громадах. Це робочі місця, податки до місцевих бюджетів. Але передусім це про стійкість і характер українців, про одвічне право вирощувати й їсти свій хліб на своїй землі,

– зазначає директор з комунікацій Групи АГРОТРЕЙД Єгор Подкидишев.

Поля Групи АГРОТРЕЙД розташовані на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Полтавщині. Частина з них знаходиться у прифронтових регіонах.

Чому саме "Запеклий"?

Коли ми з командою почули про цей хліб, то зрозуміли, що в ньому набагато більше сенсів. Тож запропонували концепт "Запеклого хліба",

– розповідає Ірина Метньова, засновниця та креативна директорка Vandog agency, що стала креативним партнером проєкту.

Запеклий, бо обпечений вогнем, як зерно та земля прифронтових полів. Запеклий – це і про характер тих, хто у вогні загартувався та став витривалішим, сильнішим. Це про людей, які цей хліб вирощують, попри все.

"Запеклий хліб" / Фото Група АГРОТРЕЙД

Відчуття жару війни креативники посили візуальними образами і, власне, вперше презентували в Лондоні.

Про подію та подальші плани

Подія була ініційована Групою АГРОТРЕЙД у партнерстві з UABeyond за креативної підтримки Vandog Agency.

Хліб випікали у місцевій пекарні Today Bread із українського борошна, за локальним рецептом, свідомо не змінюючи смак. Ідея полягала в тому, щоб показати, що буденні речі під час війни набувають зовсім іншої цінності.

Щоб отримати звичний шматочок хліба, українцям доводиться докладати в рази більше зусиль. Ми доносимо це нативно через смакові асоціації. За тиждень чи два, просто відкусивши від звичного бутерброда, хтось із гостей ще раз згадає про той вечір і війну, що досі триває,

– пояснює Ірина Метньова.

Під час заходу відбувся благодійний аукціон на підтримку Другого корпусу Національної гвардії України "Хартія", який тримає оборону поблизу Куп'янська, де було вирощено зерно для "Запеклого хліба". Зібрані кошти спрямовані на підтримку підрозділу.

Подію підтримала британська журналістка та авторка книги Bread and War: A Ukrainian Story of Food, Bravery and Hope Фелісіті Спектор. Серед гостей також був продюсер, лауреат BAFTA 2025 за короткометражний фільм що "Камінь, ножиці, папір", Хайдер Ротшильд Хузір, який долучився до благодійного аукціону та придбав футболку "Метод Хартії".

Важливо! І креативники, й аграрії вірять, що Запеклий хліб з поп-ап продукту благодійних ініціатив перетвориться на регулярний проєкт зі збору донатів. Навіть мають напрацювання, як адаптувати його для українського ринку, а поки шукають партнерів. Адже поки триває війна, підтримка захисників має стати природною частиною повсякденного життя, як і сам хліб.

