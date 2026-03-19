Індія планує нарощувати закупівлі добрив у Росії та Білорусі, – Reuters

Індія активізувала переговори щодо імпорту добрив на тлі ризиків скорочення поставок із традиційних напрямків. Геополітична напруженість і обмеження експорту можуть вплинути на глобальний баланс ринку.

Чому Індія хоче більше купувати у Росії та Білорусі?

Індія, яка є одним із найбільших імпортерів добрив у світі, веде переговори про збільшення закупівель у Росії, Білорусі та Марокко, повідомляє Reuters. Причиною стали побоювання щодо можливого дефіциту на тлі напруженої ситуації на Близькому Сході та обмежень експорту з боку Китаю.

Як зазначають джерела, країна активно шукає альтернативні канали постачання, щоб гарантувати стабільність аграрного сектору. Сільське господарство відіграє ключову роль в економіці Індії, тому безперебійні постачання добрив залишаються критично важливими.

Індія імпортує основні види добрив, зокрема сечовину, діамонійфосфат і хлористий калій, а також скраплений природний газ, який використовується як сировина для виробництва азотних добрив.

Значна частка постачань традиційно надходить із Близького Сходу. Зокрема, Саудівська Аравія є ключовим постачальником діамонійфосфату, а Оман – сечовини. Загалом на цей регіон припадає близько половини імпорту таких добрив до Індії.

Індійська влада непокоїться через затягування конфлікту

За словами джерел, попри наявні запаси, у разі затягування конфлікту навколо Ірану ситуація може ускладнитися. Саме тому індійська сторона вже зараз намагається забезпечити додаткові обсяги на найближчі місяці.

Хоча імпорт здійснюється окремими компаніями, переговори з іноземними постачальниками часто ведуться спільно, оскільки ринок добрив в Індії регулюється державою, а ціни для фермерів субсидуються.

Попит на добрива традиційно зростає влітку – у період посівної кампанії, коли фермери висаджують рис, кукурудзу, бавовну та олійні культури. Саме тому питання стабільності постачання залишається для країни стратегічним.

